Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

Φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές ανηλίκων

Ελλαδα
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 7/9
Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας απείλησε με καραμπίνα μία παρέα ανηλίκων που βρισκόταν δίπλα στο σπίτι του επειδή έκανε φασαρία, σύμφωνα με όσα είπαν κάτοικοι της περιοχής.

Ο άνδρας φαίνεται στο βίντεο να έχει προτεταμένο το όπλο και να κατευθύνεται προς το πάρκο που βρίσκεται δίπλα από το σπίτι του στην περιοχή της Σταυρούπολης φωνάζοντας «έλα εδώ, έλα».

Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής που βιντεοσκόπησαν το περιστατικό, στο στόχαστρο του άνδρα ήταν ανήλικοι που είχαν μαζευτεί στο σημείο και τον ενόχλησαν με τις φωνές τους.

Μετά τη δημοσιοποίηση αναμένουν ανάλογη αντιμετώπιση για τον θερμόαιμο άνδρα που δεν δίστασε να απειλήσει τους ανήλικους.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
