Τροχαίο Θεσσαλονίκη: ΙΧ τούμπαρε & πέρασε στο αντίθετο ρεύμα - Ένας νεκρός

Ένας ακόμη άνθρωπος έχει τραυματιστεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 17:24 Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
05.09.25 , 16:58 O παίκτης του MasterChef που θα μαγειρεύει φέτος στο Breakfast@Star
05.09.25 , 16:40 Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:25 Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: thestival.gr / Εξωτερική φωτογραφία: 1077statusfm.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 07:50 το πρωί της Παρασκευής 5/9, στο Δερβένι, στη Θεσσαλονίκη.

Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Συγκεκριμένα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με το ένα εξ αυτών να τουμπάρει με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλο ΙΧ που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος / 1077statusfm.gr

Νεκρός είναι ένας άνδρας, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.

Στο σημείο έχουν κλείσει δύο από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top