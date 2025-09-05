Τροχαίο Θεσσαλονίκη: ΙΧ τούμπαρε & πέρασε στο αντίθετο ρεύμα - Ένας νεκρός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 07:50 το πρωί της Παρασκευής 5/9, στο Δερβένι, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με το ένα εξ αυτών να τουμπάρει με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλο ΙΧ που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου στο 329ο χλμ Εγνατίας Οδού, στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου, #Θεσσαλονίκη.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025
Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Νεκρός είναι ένας άνδρας, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.
Στο σημείο έχουν κλείσει δύο από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.
