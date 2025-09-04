Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

«Χάσαμε το χαμογελαστό μας παιδί» - Πώς έγινε η τραγωδία

04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Κιάτο, με την άσφαλτο να βάφεται ξανά με το αίμα ενός νέου ανθρώπου. Η Μαργαρίτα, μόλις 25 ετών, έχασε τη ζωή της, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Ένα ολόκληρο χωριό θρηνεί για το χαμογελαστό κορίτσι.

Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό

Λίγες ημέρες πριν, στις 12 Αυγούστου, η Μαργαρίτα γιόρταζε τα γενέθλιά της με φίλους και συγγενείς. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Τροχαίο Κιάτο

Τροχαίο Κιάτο - Νεκρή 25χρονη

Τροχαίο Κιάτο: H 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε είχε γενέθλια πριν λίγες ημέρες

«Χάσαμε το χαμογελαστό μας παιδί», ψέλλισε ο θείος της, που ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι το κορίτσι τους άφησε την τελευταία του πνοή λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι.

«Έφυγε ένας νέος άνθρωπος… δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει»

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στο Κιάτο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα. Στο αγροτικό όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ηλικίας 70 και 61 ετών. Διασώστες τους απεγκλώβισαν και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύονται.

Η νεαρή γυναίκα κινούνταν στο ρεύμα καθόδου, ενώ το ζευγάρι ανέβαινε. Η μοιραία σύγκρουση έγινε σε στροφή και το όχημα που οδηγούσε η Μαργαρίτα μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα από σιδερικά.

Τροχαίο στο Κιάτο με θύμα 25χρονη

Τροχαίο στο Κιάτο με μια 25χρονη νεκρή

Ο δρόμος που σημειώθηκε το δυστύχημα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Κρυφές στροφές, φθαρμένη άσφαλτος και ανεπαρκής φωτισμός συνθέτουν ένα σκηνικό θανάτου.

«Είναι ευθεία αλλά πολύ επικίνδυνος δρόμος, δεν είναι σωστός, δεν είναι για τρέξιμο», είπε κάτοικος της περιοχής, ενώ άλλος μάρτυρας πρόσθεσε: «Ο δρόμος είναι ακατάλληλος… θέλει τεράστια προσοχή. Εδώ οδηγούν σαν τρελοί».

