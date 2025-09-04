Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό

Άμορφη μάζα σιδερικών το αυτοκίνητό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Μποφίλιου: «Με πλήγωσε βαθιά αυτό που έγινε με τον πατέρα μου»
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: korinthostv.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στο Κιάτο με αποτέλεσμα μια 25χρονη να χάσει τη ζωή της. 

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αγροτικό αυτοκίνητο που επέβαινε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη και ελαφρά οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος. 

Πάτρα: Θρήνος για τον 27χρονο Δημήτρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ. Κιάτου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΑΤΟ
 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top