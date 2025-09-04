Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στο Κιάτο με αποτέλεσμα μια 25χρονη να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με Ι.Χ. αγροτικό αυτοκίνητο που επέβαινε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη και ελαφρά οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ. Κιάτου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.