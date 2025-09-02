Πάτρα: Θρήνος για τον 27χρονο Δημήτρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα από την τραγική απώλεια του 27χρονου Δημήτρη σε τροχαίο.

Ο νεαρός ναυτικός, γιος γνωστού μουσικού και ιδιοκτήτη φωτογραφείου, άφησε την τελευταία του πνοή σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 11:30, στην Εθνική Οδό στο ύψος της οδού Αμερικής.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο Δημήτρης κινούνταν κανονικά με τη μηχανή του, όταν οδηγός ΙΧ που κατευθυνόταν προς Πάτρα επιχείρησε αιφνιδιαστικά αναστροφή από το άνοιγμα του δρόμου, προκειμένου να κατευθυνθεί προς Ρίο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή: το αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή και την εκσφενδόνισε, με τον 27χρονο να εγκλωβίζεται στο όχημά του, χωρίς καμία δυνατότητα αντίδρασης.

Ακολούθησαν δραματικές στιγμές με περαστικούς να τρέχουν για βοήθεια και το ΕΚΑΒ να ειδοποιείται άμεσα. Ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο και συνελήφθη αργότερα στο Ρίο. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, παρέμεινε στο σημείο της τραγωδίας για να καλέσει βοήθεια, καθώς στο όχημα επέβαιναν και τα δύο του παιδιά και στη συνέχεια ακολούθησε το ασθενοφόρο μέχρι το νοσοκομείο.

Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και όλη την πατραϊκή κοινωνία. Ένα νέο παιδί με όνειρα και ζωή μπροστά του «έσβησε» άδικα στην άσφαλτο, σκορπίζοντας θλίψη και συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν.