VW: Οι εκπτώσεις στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της

Τα πλεονεκτήματα των εκδόσεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 22:51 Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πρώτα Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς»
05.12.25 , 22:30 GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!
05.12.25 , 22:24 GNTM: Κάτια και Έντουαρντ επέστρεψαν στον διαγωνισμό!
05.12.25 , 22:21 Κλήρωση Eurojackpot 5/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
05.12.25 , 22:03 Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
05.12.25 , 21:55 Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα της
05.12.25 , 21:55 GNTM: Αυτό είναι το μοντέλο που κερδίζει ασυλία και μπαίνει στο Top 9
05.12.25 , 21:48 Νέα Πέραμος: «Κόπηκε» παραλιακός δρόμος από τα ορμητικά νερά
05.12.25 , 21:39 Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!
05.12.25 , 21:20 Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες Εικόνες Από Τις Καταστροφές Στη Δ. Αττική
05.12.25 , 21:15 «Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!
05.12.25 , 21:15 GNTM: Η ασυλία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα -Ποιος θα φτάσει στους Top 9;
05.12.25 , 21:10 GNTM: Το παράπονο του Ανέστη στον αδερφό του!
05.12.25 , 21:07 Κιμ Κατράλ: Η Σαμάνθα του «Sex And The City» παντρεύτηκε για τέταρτη φορά!
05.12.25 , 20:41 Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Άνω Λιόσια: Βρήκαν κοριτσάκι 2 ετών σε ΙΧ με κλεμμένες πινακίδες!
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με μόνο θετικές όψεις
Η Εβελίνα Σκίτσκο για τον καρκίνο: «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα»
Κακοκαιρία Byron: Με βροχή 24 ωρών η χώρα «κατέβασε ρολά»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
GNTM: Τι ζήτησε η Ειρήνη από τον Έντουαρντ τη στιγμή της φωτογράφισης!
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
VW: Οι εκπτώσεις στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Volkswagen επεκτείνει τα Smart Deals στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της, προσφέροντας ειδικές τιμές και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η προηγμένη τεχνολογία eHybrid της μάρκας αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία, με υψηλότερες ηλεκτρικές αυτονομίες που καλύπτουν την πλειονότητα των καθημερινών μετακινήσεων και βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας μέσω των ειδικών eHybrid modes. Με κορυφαία άνεση και δυνατότητα οδήγησης χωρίς κατανάλωση καυσίμου, η γκάμα των plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλων της Volkswagen προσφέρει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για τη σύγχρονη εξηλεκτρισμένη κινητικότητα.

VW: Οι εκπτώσεις στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της

Golf plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €5.000

Για όσους επιδιώκουν ουσιαστική εξοικονόμηση καυσίμου, το Golf στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοσή του προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 144 km σε μεικτό κύκλο και 179 km σε αστικό κύκλο, με κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία που ξεχωρίζει στην κατηγορία. 

VW: Οι εκπτώσεις στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της

Tiguan plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €8.000

Η plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση του Tiguan συνδυάζει την πρακτικότητα, τους μεγάλους χώρους και την ευελιξία του μοντέλου με καθημερινή οδήγηση μηδενικής κατανάλωσης καυσίμου. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 118 km σε μεικτό κύκλο και 146 km σε αστικό κύκλο – τιμές που το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας. 

VW: Οι εκπτώσεις στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της

Tayron plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €7.000

Το Tayron στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση αποτελεί μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των μεγάλων SUV, είναι διαθέσιμη σε πενταθέσια διαμόρφωση. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 121 km σε μεικτό κύκλο και έως 143 km σε αστικό κύκλο 

VW: Οι εκπτώσεις στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της

Touareg plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €8.000

Ως το μοντέλο που δεσπόζει στην κορυφή της γκάμας της Volkswagen, το Touareg στην plug-in hybrid (eHybrid) εκδοχή του αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον premium και δυναμικό του χαρακτήρα. Τα πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης της μάρκας και οι γενναιόχωροι εσωτερικοί χώροι ολοκληρώνουν μια πραγματικά κορυφαία πρόταση εξηλεκτρισμένης αποδοτικότητας χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Διαθεσιμότητα και επίσημο δίκτυο Volkswagen

Με τα Smart Deals στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα, η Volkswagen κάνει την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, προσφέροντας υψηλές ηλεκτρικές αυτονομίες, χαμηλό κόστος χρήσης και άμεση διαθεσιμότητα. Οι ειδικές τιμές ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
PLUG-IN HYBRID (EHYBRID)
 |
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top