VW: Οι εκπτώσεις στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της

Η Volkswagen επεκτείνει τα Smart Deals στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της, προσφέροντας ειδικές τιμές και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η προηγμένη τεχνολογία eHybrid της μάρκας αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία, με υψηλότερες ηλεκτρικές αυτονομίες που καλύπτουν την πλειονότητα των καθημερινών μετακινήσεων και βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας μέσω των ειδικών eHybrid modes. Με κορυφαία άνεση και δυνατότητα οδήγησης χωρίς κατανάλωση καυσίμου, η γκάμα των plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλων της Volkswagen προσφέρει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για τη σύγχρονη εξηλεκτρισμένη κινητικότητα.

Golf plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €5.000

Για όσους επιδιώκουν ουσιαστική εξοικονόμηση καυσίμου, το Golf στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοσή του προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 144 km σε μεικτό κύκλο και 179 km σε αστικό κύκλο, με κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία που ξεχωρίζει στην κατηγορία.

Tiguan plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €8.000

Η plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση του Tiguan συνδυάζει την πρακτικότητα, τους μεγάλους χώρους και την ευελιξία του μοντέλου με καθημερινή οδήγηση μηδενικής κατανάλωσης καυσίμου. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 118 km σε μεικτό κύκλο και 146 km σε αστικό κύκλο – τιμές που το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

Tayron plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €7.000

Το Tayron στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση αποτελεί μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των μεγάλων SUV, είναι διαθέσιμη σε πενταθέσια διαμόρφωση. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 121 km σε μεικτό κύκλο και έως 143 km σε αστικό κύκλο

Touareg plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €8.000

Ως το μοντέλο που δεσπόζει στην κορυφή της γκάμας της Volkswagen, το Touareg στην plug-in hybrid (eHybrid) εκδοχή του αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον premium και δυναμικό του χαρακτήρα. Τα πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης της μάρκας και οι γενναιόχωροι εσωτερικοί χώροι ολοκληρώνουν μια πραγματικά κορυφαία πρόταση εξηλεκτρισμένης αποδοτικότητας χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Διαθεσιμότητα και επίσημο δίκτυο Volkswagen

Με τα Smart Deals στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα, η Volkswagen κάνει την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, προσφέροντας υψηλές ηλεκτρικές αυτονομίες, χαμηλό κόστος χρήσης και άμεση διαθεσιμότητα. Οι ειδικές τιμές ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.