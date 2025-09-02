Πάτρα: «Ράγισαν» καρδιές στην κηδεία της «ηρωίδας» γιαγιάς Τιτίκας

Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα ( Τρίτη 2/9) στη γιαγιά Τιτίκα φίλοι και συγγενείς της στην Πάτρα. Η ηρωίδα γιαγιά έγινε ασπίδα για να σώσει την 8χρονη Μαρία από μοτοσικλέτα που ερχόταν κατά πάνω τους, με αποτέλεσμα να χάσει η ίδια τη ζωή της.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της γιαγιάς Τιτίκας / tempo24.news

Η γιαγιά Τιτίκα ήταν η «γιαγιά όλων των παιδιών», αφού, όπως λένε γείτονες και γνωστοί της, αγαπούσε όλα τα παιδιά και υπήρχε πάντα χώρος στην αγκαλιά της για εκείνα.

Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου και πλήθος κόσμου τη συνόδεψε στην τελευταία της «κατοικία».

Στεφάνια στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας / tempo24.news

Σύμφωνα με το tempo24.news, η γιαγιά της 8χρονης, Μαρία Αγγελοπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι το κοριτσάκι λέει συνέχεια ότι «έρχεται μηχανή επάνω μου» και ρωτάει «πού είναι η γιαγιά»;

Την ίδια ώρα συντετριμμένος ήταν ο πατέρας της μικρής, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς.

Συγκίνηση στην κηδεία της ηρωίδας γιαγιάς / tempo24.news

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η κόρη του δε γνωρίζει ακόμα την αλήθεια και της έχουν πει ότι η γιαγιά της είναι βαριά τραυματισμένη και πως νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο.

Η εγγονή της νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο / tempo24.news