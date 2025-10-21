Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»

Δεύτερη ημέρα απουσίας της παρουσιάστριας από το Breakfast@Star

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Για δεύτερη ημέρα απουσιάζει από το πόστο της στο Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου

Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου

Στην έναρξη της εκπομπής το πρωί της Τρίτης, ο Ετεοκλής Παύλου αναφέρθηκε στην απουσία της παρουσιάστριας. 

Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»

«Η Ελένη δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου. Ταλαιπωρείται αρκετά, έχει πυρετό και αδιαθεσία. Οπότε θα καθίσει και σήμερα σπίτι να ανακάμψει κι ελπίζω αύριο να είναι καλά και να επιστρέψει εδώ που μας έχει λείψει πάρα πολύ», είπε ο Ετεοκλής Παύλου. 

Η ερωτική εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου

Στη συνέχεια κι η Λιλή Πυράκη είπε ότι μίλησε μαζί της και την άκουσε να είναι καλύτερα! 

Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»

Όπως αποκάλυψε ο Ετεοκλής το πρωί της Δευτέρας, μετά από πολλά παιδικά πάρτι που πήγαν το περασμένο σαββατοκύριακο με την κορούλα τους Μελίτα, η Ελένη κόλλησε κάτι κι αρρώστησε, με συνέπεια να μην μπορεί να βρεθεί στο πλατό της εκπομπής.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

