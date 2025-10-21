Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»

Για δεύτερη ημέρα απουσιάζει από το πόστο της στο Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου.

Στην έναρξη της εκπομπής το πρωί της Τρίτης, ο Ετεοκλής Παύλου αναφέρθηκε στην απουσία της παρουσιάστριας.

«Η Ελένη δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου. Ταλαιπωρείται αρκετά, έχει πυρετό και αδιαθεσία. Οπότε θα καθίσει και σήμερα σπίτι να ανακάμψει κι ελπίζω αύριο να είναι καλά και να επιστρέψει εδώ που μας έχει λείψει πάρα πολύ», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.

Στη συνέχεια κι η Λιλή Πυράκη είπε ότι μίλησε μαζί της και την άκουσε να είναι καλύτερα!

Όπως αποκάλυψε ο Ετεοκλής το πρωί της Δευτέρας, μετά από πολλά παιδικά πάρτι που πήγαν το περασμένο σαββατοκύριακο με την κορούλα τους Μελίτα, η Ελένη κόλλησε κάτι κι αρρώστησε, με συνέπεια να μην μπορεί να βρεθεί στο πλατό της εκπομπής.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star