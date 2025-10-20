Ελένη Χατζίδου: Εκτός Breakfast@Star - Όσα είπε ο Ετεοκλής Παύλου

Ο Ετεοκλής Παύλου καλωσόρισε του τηλεθεατές του Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας, χωρίς την Ελένη Χατζίδου στο πλευρό του.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι εξαιτίας των παιδιών που ήρθαν σε επαφή το σαββατοκύριακο, αφού πήγαν σε πέντε παιδικά πάρτι με την κορούλα τους Μελίτα, η τραγουδίστρια και παρουσιάστροια κόλλησε κάτι και αρρώστησε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αν δώσει το «παρών» στο τηλεοπτικό της πόστο.

Χωρίς τη σύζυγο και συμπαρουσιάστριά του Ελένη Χατζίδου, ο Ετεοκλής Παύλου στο Breakfast@Star

«Καλημέρα, όπως βλέπετε είμαι μόνος. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, η Ελένη δεν είναι εδώ ,είναι αρρωστούλα. Πήγαμε σε πέντε παιδικά πάρτι το σαββατοκύριακο, οπότε καταλαβαίνετε σε τόσα πάρτι, κάτι μπορεί να τσιμπήσεις. Οπότε είναι αδιάθετη κι αποφάσισε να μην έρθει για να γίνει καλά και να επανέλθει δριμύτερη», αποκάλυψε ο Ετεοκλής Παύλου.

Οι συνεργάτες της εκπομπής είπαν δημόσια τα «περαστικά» τους στην Ελένη, ευχόμενοι να επιστρέψει σύντομα στην εκπομπή.

