Ετεοκλής Παύλου: «Πριν 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα 2α γενέθλιά μου»

Η συγκινητική εξομολόγηση του παρουσιαστή του Breakfast@star

13.10.25 , 09:35
Media
Μια συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη εξομολόγηση έκανε ο Ετεοκλής Παύλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το ατύχημα που άλλαξε για πάντα τη ζωή του.

Ο ίδιος δε δίστασε να ανατρέξει σε εκείνη τη μέρα που, όπως ο ίδιος λέει, «πέθανε» μόνο και μόνο για να ξαναγεννηθεί με έναν διαφορετικό, αλλά δυνατό τρόπο.

Η συγκίνηση του Ετεοκλή Παύλου για το ατύχημα

Η συγκίνηση του Ετεοκλή Παύλου για το ατύχημα

«Σήμερα είναι η μέρα που πριν από 13 χρόνια πέθανα. Σήμερα είναι τα δεύτερά μου γενέθλια», είπε αρχικά στον «αέρα» του Breakfast@star, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και δύναμης σε όλους όσους περνούν δύσκολες στιγμές.

Θυμίζουμε πως ο Ετεοκλής νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα στην εντατική, έχασε το πόδι του, και βίωσε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Όμως σήμερα, 13 χρόνια μετά, είναι χαρούμενος για όσα έχει καταφέρει στη ζωή του.

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!

«Δεν πίστευα ποτέ ότι τότε, όταν όλα κατέρρεαν, 13 χρόνια μετά θα είμαι εδώ, θα εργάζομαι, θα έχω τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τη ζωή που έχω τώρα. Η ζωή μπορεί να πάρει άλλη τροπή, όχι απαραίτητα χειρότερη. Ό,τι κι αν σας ταλαιπωρεί, να πιστεύετε πως κάπου, σε κάτι καλό, θα σας οδηγήσει».

Η αγάπη στην οικογένειά του

Δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν μίλησε για την οικογένειά του και τη στήριξη που του έδωσαν από την πρώτη στιγμή. Η μητέρα του, ο αδερφός του, οι ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του τότε.

Η γλυκιά έκπληξη του Ετεοκλή στην Ελένη: «Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά»

«Τότε έβλεπα τη μητέρα μου να κλαίει, την οικογένειά μου να ζει έναν Γολγοθά. Δε φανταζόμουν ποτέ ότι θα ζήσω όλα αυτά που ζω σήμερα. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα».

Η αγκαλιά και το φιλί της Ελένης Χατζίδου

Η αγκαλιά και το φιλί της Ελένης Χατζίδου

«Να έχετε πίστη στον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά. Όπως πήγαν για μένα, θα πάνε και για εσάς», πρόσθεσε, κλείνοντας και η Ελένη Χατζίδου τον αγκάλιασε και του έδωσε ένα γλυκό φιλί.

Ετεοκλής Παύλου: Έτσι... έχασε το πόδι του

Ήταν το 2013 όταν ο 23χρονος τότε Ετεοκλής Παύλου, που εργαζόταν ως πορτιέρης σε νυχτερινό κέντρο, τραυματίστηκε σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε στην εντατική. 

Οι γιατροί πάλεψαν για τη ζωή του και τα κατάφεραν. Δεν κατάφεραν όμως να σώσουν και το πόδι του το οποίο έπρεπε να ακρωτηριαστεί. Ο Ετεοκλής όμως δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε τη ζωή του αλλά και τον πρωταθλητισμό.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
