Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν οι παρουσιαστές του Breakfast@Star

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!
Celebrities & Gossip Νεα
Μια ξεχωριστή μέρα είναι σήμερα για την οικογένεια της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Το ζευγάρι συνόδευσε την κόρη τους, Μελίτα, στην πρώτη της ημέρα στο Δημοτικό και μοιράστηκαν τη χαρά και τη συγκίνησή τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους. 

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια πόσταρε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου η μικρή Μελίτα ποζάρει με τη σχολική της τσάντα.

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!

Σε μία από τις φωτογραφίες βλέπουμε όλη την οικογένεια μαζί χαμογελαστή, ενώ σε άλλη η μικρή στέκεται μπροστά από τα αγαπημένα της λούτρινα παιχνίδια, κρατώντας ένα χαρτόνι με το μήνυμα: «Καλή επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα στην Α΄ Δημοτικού. Σε αγαπάμε Μελίτα». 

Επέτειος γάμου για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ελένη Χατζίδου έγραψε: «Πρώτη μέρα στο Δημοτικό. Η Μελίτα μας ξεκίνησε το νέο της ταξίδι με τις πιο δυνατές ευχές – από εμάς και από… την καλύτερη ομάδα αποχαιρετισμού: Sunny ο παπαγάλος, Mario το ινδικό χοιρίδιο και τα αγαπημένα της λούτρινα. Καλή αρχή πρωτάκι μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια!».

Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου

Θυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08:45, κάνει πρεμιέρα η αγαπημένη πρωινή εκπομπή του Star με οικοδεσπότες την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου. 

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Ο ενθουσιασμός της Μελίτας με τα δελφίνια

Το ζευγάρι που αγαπήθηκε τα τελευταία χρόνια από το κοινό, τόσο για την αυθεντικότητα όσο και για τη χημεία του, ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!

Το Breakfast@Star συνεχίζει και φέτος με πλούσια θεματολογία που καλύπτει από ενημέρωση και  επικαιρότητα μέχρι ψυχαγωγία, μόδα, μαγειρική και ξεχωριστές συνεντεύξεις.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΙΤΑ ΠΑΥΛΟΥ
BREAKFAST@STAR
