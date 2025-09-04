Επέτειος γάμου για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου

«Υπάρχουν αυτοί οι άντρες που έχουν μπέσα» γράφει η παρουσιάστρια

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του Breakfast@Star Ελένη Χατζίδου και ο αγαπημένος της και συμπαρουσιαστής της στην εκπομπή Ετεοκλής Παύλου, γιορτάζουν την τέταρτη επέτειο του γάμου τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ την ίδια μέρα βάφτισαν και την κόρη τους, τη Μελίτα-Δήμητρα, σε μια ημέρα που είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού ο γάμος τους είχε ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Χατζίδου- Παύλου: Η κόρη τους έγινε 6 ετών - Η πρωτότυπη «σχολική» τούρτα

Με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media, η Ελένη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους συναισθήματα και αναμνήσεις. «Σήμερα έχουμε επέτειο! Γάμου! Ναι, ναι, σαν σήμερα παντρευτήκαμε», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «χρόνια μας πολλά και να είμαστε αγαπημένοι για πάντα». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη βάφτιση της κόρης τους, λέγοντας πως η ημερομηνία αυτή θα είναι πάντα διπλά σημαντική για εκείνους. Σε άλλη ανάρτησή της θυμήθηκε τη γνωριμία τους το 2018, σημειώνοντας ότι τότε σκέφτηκε πως υπάρχουν ακόμη άντρες που γίνονται οικογενειάρχες με όλη τη σημασία της λέξης, ενώ έκλεισε το μήνυμά της με μια τρυφερή εξομολόγηση αγάπης: «Σ’ αγαπώ και θα σ’ αγαπώ».

 

Επέτειος γάμου για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου

Επέτειος γάμου για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου

Επέτειος γάμου για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου

Επέτειος γάμου για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου

Επέτειος γάμου για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου

Η επέτειος γιορτάστηκε και με μια ερωτική εξομολόγηση του Ετεοκλή προς την Ελένη, μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε η ίδια: «Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και δεν θα σ’ άλλαζα για τίποτα στον κόσμο… Είσαι η γυναίκα της ζωής μου». Η Ελένη, συγκινημένη, σχολίασε: «2018 – το είπε και το ‘κανε, ε;».

Το κλίμα αγάπης ολοκληρώθηκε με ένα ιδιαίτερο δώρο- έναν πίνακα που φιλοτέχνησε... ο ίδιος ο Ετεοκλής, συνοδευόμενο από την αφιέρωση: «Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου… να γεράσουμε οι δυο μας αγκαλιά».

 

 

Η τέταρτη επέτειος γάμου βρίσκει την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου πιο αγαπημένους και ερωτευμένους από ποτέ!

