Χατζίδου- Παύλου: Η κόρη τους έγινε 6 ετών - Η πρωτότυπη «σχολική» τούρτα

Χατζίδου- Παύλου: Tα instastories για τα γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλια της κόρης τους γιόρτασαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Η μικρή Μελίτα - Δήμητρα έγινε 6 ετών, χθες 2 Σεπτεμβρίου κι έσβησε το κεράκι στην εντυπωσιακή τούρτα που της έκαναν έκπληξη οι γονείς της.

Χατζίδου- Παύλου: Η τούρτα για τα γενέθλια της κόρης τους, που έγινε 6 ετών/ instagram

Χατζίδου- Παύλου: Η τούρτα για τα γενέθλια της κόρης τους, που έγινε 6 ετών/ instagram

«Καμάρι μας, κορίτσι μας καλόψυχο και χαμογελαστό χρόνια σου πολλά!», έγραψε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια της εκπομπής Breakfast@Star

Η τούρτα της Μελίτας- Δήμητρας είχε σχεδιασμένα από ζαχαρόπαστα ένα σχολείο, βιβλία, γράμματα και αριθμούς, καθώς φέτος το κοριτσάκι θα πάει στην Α' δημοτικού. 

Χατζίδου- Παύλου: Η τούρτα για τα γενέθλια της κόρης τους, που έγινε 6 ετών/ instagram

Χατζίδου- Παύλου: Η τούρτα για τα γενέθλια της κόρης τους, που έγινε 6 ετών/ instagram

Τα μηνύματα με ευχές για την εορτάζουσα έπεσαν βροχή στα social media. «Σας ευχαριστώ όλους που μου ευχηθήκατε για τα γενέθλιά μου», είπε η Μελίτα σε βίντεο που δημοσίευσε στα Instastories η μαμά της. 

Χατζίδου: «Τα καταφέραμε. Είμαστε ευγνώμονες» - Το βίντεο από τις Μαλδίβες

Η Ελένη Χατζίδου με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, έκανε μια ανάρτηση δημοσιεύοντας σε βίντεο μια σειρά από αδημοσίευτες φωτογραφίες από όταν η Μελίτα ήταν μωρό μέχρι σήμερα.

«2/9/2019
Σαν σήμερα...
Τόσα συναισθήματα,τόσες στιγμές,τόση αγάπη έχουμε μέσα μας για σένα Μελίτα μας...
Σ αγαπάμε ως το άπειρο!
Να σε βλέπουμε να μεγαλώνεις όμορφα καρδούλα μου!
Και να κατακτάς όλα σου τα όνειρα!
Η Μαμά και ο Μπαμπάς 🤍», έγραψε στη λεζάντα. 

Ελένη Χατζίδου: Το story για τις διακοπές: «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται»

Το ζευγάρι με την κόρη του πέρασε μέρος των διακοπών στις Μαλδίβες και στα τέλη Αυγούστου επισκέφθηκαν τους γονείς της Ελένης Χατζίδου στη Χαλκιδική. Εκεί η μικρή Μελίτα γιόρτασε μαζί με τον παππού και τη γιαγιά τα γενέθλιά της, μιας που κι εκείνοι έχουν γενέθλια τον Αύγουστο.

«Φέτος το Μελιτάκι κάνει...μαραθώνιο γενεθλίων με πολλούς σταθμούς και πολλά χαμόγελα! Τα γιορτάσαμε και με τους παππούδες μας που έχουν γενέθλια μέσα στον Αύγουστο αλλά και με τους αγαπημένους μας φίλους στη Χαλκιδική! Με πολλά χαμόγελα,αγκαλιές,παιχνίδι,γέλια και μοναδική τούρτα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών της η Ελένη Χατζίδου.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου προετοιμάζονται παράλληλα για την 5η τηλεοπτική σεζόν της πρωινής εκπομπής του Star, Breakfast@Star. Έκαναν πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκτοτε, «σερβίρουν» το καλύτερο πρωινό στην ψυχαγωγική τηλεοπτική ζώνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΜΕΛΙΤΑ ΠΑΥΛΟΥ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ
 |
ΤΟΥΡΤΑ
