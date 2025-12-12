Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Μπούκαρε» στη συνάντηση Πούτιν- Ερντογάν

Βαρέθηκε να περιμένει τον Ρώσο πρόεδρο επί 40 λεπτά!

12.12.25 , 19:38 Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Μπούκαρε» στη συνάντηση Πούτιν- Ερντογάν
Κοσμος
Πηγή: dnews.gr photo Kristina Kormilitsyna,Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Συνάντηση Πούτιν Ερντογάν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ ήθελε να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά βαρέθηκε να περιμένει. Έτσι, αποφάσισε να «εισβάλει» στη συνάντηση που είχε εκείνη την ώρα ο Ρώσος πρόεδρος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Σαρίφ ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Πούτιν στο περιθώριο διεθνούς φόρουμ στο Τουρκμενιστάν. Σύμφωνα με το RT India, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν περίμενε επί 40 λεπτά, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών του, Ισάκ Νταρ, προτού αποφασίσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews. gr
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
