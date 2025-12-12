Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Μπούκαρε» στη συνάντηση Πούτιν- Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ ήθελε να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά βαρέθηκε να περιμένει. Έτσι, αποφάσισε να «εισβάλει» στη συνάντηση που είχε εκείνη την ώρα ο Ρώσος πρόεδρος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Σαρίφ ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Πούτιν στο περιθώριο διεθνούς φόρουμ στο Τουρκμενιστάν. Σύμφωνα με το RT India, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν περίμενε επί 40 λεπτά, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών του, Ισάκ Νταρ, προτού αποφασίσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

