GNTM: Η βασίλισσα των χαλιών Δέσποινα Μοιραράκη ντύνει τα μοντέλα!

Η μέρα ξεκίνησε με ένταση στο σπίτι, καθώς ο Μιχάλης Κούτρης εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του προς την Ειρήνη Βασιλειάδου, δηλώνοντας πως «οι μάσκες έπεσαν». Το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο, όμως τα μοντέλα άφησαν προσωρινά τις κόντρες πίσω τους, καθώς μεταφέρθηκαν σε ένα πολύχρωμο, ανατολίτικο πλατό, γεμάτο μοτίβα, λάμψη και μυστηριώδη ατμόσφαιρα.

Η έκπληξη της ημέρας: Η άφιξη της Δέσποινας Μοιραράκη

Στο GNTM εμφανίζεται η Δέσποινα Μοιραράκη με χαμόγελο και ενέργεια, χαιρετά τους κριτές και πλησιάζει τα μοντέλα λέγοντας: «Καλησπέρα σας! Πόσο όμορφα παιδιά! Λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια!».

MOIRARAKI

Τα μοντέλα σχολιάζουν: «Εδώ νιώθω σαν να είμαι στο Ταζ Μαχάλ! Σε ανατολίτικο παλάτι, με όλα αυτά τα χειροποίητα χαλιά από κάθε γωνιά της Ανατολής.»

Οι διαγωνιζόμενοι ενθουσιάζονται, ενώ η κα. Μοιραράκη με το χαρακτηριστικό της ύφος εξηγεί:

«Αυτά τα χαλιά είναι τα haute couture του σπιτιού σας! Είναι φτιαγμένα στο χέρι, με ιστορία, τέχνη και ψυχή. Το κάθε χαλί είναι μοναδικό — όπως κι εσείς».

Με χιούμορ και χαρακτηριστική άνεση, συνεχίζει:

«Θέλω σήμερα να γίνετε κεραμίδο–κανέλο–κοραλοκόκκινοι, να γίνετε θάλασσα γαλαζοτυρκουάζ, να γίνετε χρυσαφένια άμμος! Να πάρετε την ενέργεια των χαλιών!».

Η Μοιραράκη επίσης εξηγεί τη σημειολογία των σχεδίων, λέγοντας για το χαλί με το Δέντρο της Ζωής:

«Αυτό σημαίνει ευημερία και μακροζωία. Όποιος το φορέσει, φορά την πιο πολυτελή τουαλέτα!»

Το concept της δοκιμασίας

Τα μοντέλα πρέπει να παρουσιάσουν δύο φωτογραφίες:

  • Με το χαλί ως haute couture ρούχο, μαζί με βαριά κοσμήματα.
  • Χωρίς το χαλί, μόνο με κοσμήματα, εστιάζοντας στον μυστήριο και τη λάμψη της Ανατολής.

Οι κριτές ζητούν:

  • μυστήριο
  • seductive διάθεση
  • λεπτομέρεια
  • σωστή διαχείριση των βαριών χαλιών
  • απόλυτο σεβασμό στη “τέχνη” των χειροποίητων κομματιών

Τα μοντέλα δηλώνουν έκπληκτα αλλά ενθουσιασμένα, με κάποιους να φοβούνται το βάρος και άλλους να περιμένουν να δουν «τι θα τους τύχει».

Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
