Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν την Ελένη - Εσύ θα τα βρεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 12/12/2025 στο Star, η Ελένη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Μεγάλος ο πίνακας, λίγα τα γράμματα, η Ελένη βρήκε την πρώτη λέξη αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει στη δεύτερη κι έτσι δεν έλυσε τον γρίφο!

Εσένα πώς σου φαίνεται ο πίνακας, βρήκες τίποτα; Προσπάθησε να βρεις και τις δύο λέξεις.

