Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια

Οι αγρότες της Θήβας ήρθαν με τα αγροτικά τους οχήματα και άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Αθήνα, όπως μετέδωσε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Στις Αφίδνες το μπλόκο της Θήβας

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, αυτό το κάνουν ως ένδειξη συμπαράστασης προς όλους τους οδηγούς, για να μην πληρώσουν το ακριβό, όπως λένε, αντίτιμο, αλλά και γιατί όλον αυτόν τον καιρό οι οδηγοί έχουν ταλαιπωρηθεί από τα αγροτικά τους μπλόκα.

Στα διόδια Αφιδνών οι αγρότες από το μπλόκο της Θήβας

Οι οδηγοί λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν από τις παρακαμπτήριες οδούς με αποτέλεσμα να κάνουν αρκετές ώρες παραπάνω για να φτάσουν στον προορισμό τους, αλλά και να ταλαιπωρούνται στην κίνηση.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών διαμηνύουν πάντως ότι τα μπλόκα δεν έχουν σκοπό να δυσκολέψουν τους οδηγούς και ότι προτίθενται να κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι τις 9.30 μ.μ. σήμερα.

Στο σημείο βρίσκονται σε ετοιμότητα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπεί κάποιο ατύχημα, αλλά και για να μην υπάρξει κάποιο αιφνιδιαστικό «μπλόκο», ακριβώς έξω από την Αθήνα