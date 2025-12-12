Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια

Για «αποζημίωση» στους οδηγούς που ταλαιπωρούνται από τα μπλόκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 23:10 GNTM: Η διαφωνία των κριτών στη φωτογραφία του Εντουάρντο
12.12.25 , 22:20 Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
12.12.25 , 22:14 Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο
12.12.25 , 22:01 Αγρότες: Προς αναστολή κινητοποιήσεων στην Κρήτη
12.12.25 , 21:49 Τεράστια έκρηξη… σπιτιού στην Καλιφόρνια με 6 τραυματίες
12.12.25 , 21:30 GNTM: Ποιους δυσκόλεψε ο Ανέστης στο σημερινό σετ;
12.12.25 , 21:29 Στα κρατητήρια του Ηρακλείου οι συλληφθέντες για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
12.12.25 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 12/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
12.12.25 , 21:15 GNTM: Η βασίλισσα των χαλιών Δέσποινα Μοιραράκη ντύνει τα μοντέλα!
12.12.25 , 20:53 Λαϊκός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχασε 35 κιλά - Η ανανεωμένη του εικόνα
12.12.25 , 20:39 Λάρισα: Τρακτέρ και σανό έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ
12.12.25 , 20:35 Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια
12.12.25 , 20:19 Φοινικούντα: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»
12.12.25 , 20:08 Μαρία Μπακοδήμου: Επιστρέφει στην τηλεόραση - Με ποια εταιρία υπέγραψε;
12.12.25 , 19:47 Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!
Νταλιάνης: Μιλά για τις κόρες του και τη βαφτιστήρα του, Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Άνοιγμα διοδίων από αγρότες της Θήβας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αγρότες της Θήβας ήρθαν με τα αγροτικά τους οχήματα και άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Αθήνα, όπως μετέδωσε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τη Μάρα Ζαχαρέα.      

Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια

Στις Αφίδνες το μπλόκο της Θήβας  

Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Επιστροφή στα μπλόκα

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, αυτό το κάνουν ως ένδειξη συμπαράστασης προς όλους τους οδηγούς, για να μην πληρώσουν το ακριβό, όπως λένε, αντίτιμο, αλλά και γιατί όλον  αυτόν τον καιρό οι οδηγοί έχουν ταλαιπωρηθεί από τα αγροτικά τους μπλόκα. 

Στα διόδια Αφιδνών οι αγρότες από το μπλόκο της Θήβας

Στα διόδια Αφιδνών οι αγρότες από το μπλόκο της Θήβας  

Οι οδηγοί λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν από τις παρακαμπτήριες οδούς με αποτέλεσμα να κάνουν αρκετές ώρες παραπάνω για να φτάσουν στον προορισμό τους, αλλά και να ταλαιπωρούνται στην κίνηση. 

«Καρφιά» βουλευτών ΝΔ σε Τσιάρα για αγρότες: «Γιατί ξέφυγε η κατάσταση;»

Οι εκπρόσωποι των αγροτών διαμηνύουν πάντως ότι τα μπλόκα δεν έχουν σκοπό να δυσκολέψουν τους οδηγούς και ότι προτίθενται να κρατήσουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι τις 9.30 μ.μ. σήμερα. 

Στο σημείο βρίσκονται σε ετοιμότητα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτραπεί κάποιο ατύχημα, αλλά και για να μην υπάρξει κάποιο αιφνιδιαστικό «μπλόκο», ακριβώς έξω από την Αθήνα        

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΟ
 |
ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ
 |
ΘΗΒΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top