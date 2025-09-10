Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής

Το Breakfast@Star ξεκινά για τη νέα σεζόν τη Δευτέρα 15/9, στις 08:45

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Τα instastories της Ελένης Χατζίδου από τη βραδινή έξοδο με τις φίλες της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βραδινή έξοδο με τις φίλες της έκανε η Ελένη Χατζίδου, το βράδυ της Τρίτης 9/9, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν του Breakfast@Star.

Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής/ instagram

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής/ instagram

Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star μαζί με τις φίλες της, Τζο Λαζοπούλου και Τάνια Καρρά απόλαυσαν το ποτό και το φαγητό τους, με θέα τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής/ instagram

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής/ instagram

Oι τρεις γυναίκες κάνουν παρέα και τις έχουμε ξαναδεί μαζί σε οικογενειακές εξόδους ή αποδράσεις, με τους συζύγους και τα παιδιά τους.

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής/ instagram

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής/ instagram

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στις Μαλδίβες και τη Χαλκιδική, επιστρέφουν στις οθόνες μας, μέσα από τη συχνότητα του Star για 4η σεζόν.

Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15/9 στις 08:45. 

Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους

Στην παρέα τους θα είναι η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος, η Λιλή Πυράκη, η Άση Μπήλιου και στην κουζίνα του Breakfast@Star, ο Γιώργος Ρήγας.

Πριν λίγες μέρες, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου γιόρτασαν τα γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας, η οποία έγινε 6 χρόνων.

