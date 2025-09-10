Τα instastories της Ελένης Χατζίδου από τη βραδινή έξοδο με τις φίλες της

Βραδινή έξοδο με τις φίλες της έκανε η Ελένη Χατζίδου, το βράδυ της Τρίτης 9/9, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν του Breakfast@Star.

Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής/ instagram

Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star μαζί με τις φίλες της, Τζο Λαζοπούλου και Τάνια Καρρά απόλαυσαν το ποτό και το φαγητό τους, με θέα τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Oι τρεις γυναίκες κάνουν παρέα και τις έχουμε ξαναδεί μαζί σε οικογενειακές εξόδους ή αποδράσεις, με τους συζύγους και τα παιδιά τους.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στις Μαλδίβες και τη Χαλκιδική, επιστρέφουν στις οθόνες μας, μέσα από τη συχνότητα του Star για 4η σεζόν.

Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15/9 στις 08:45.

Στην παρέα τους θα είναι η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος, η Λιλή Πυράκη, η Άση Μπήλιου και στην κουζίνα του Breakfast@Star, ο Γιώργος Ρήγας.

Πριν λίγες μέρες, Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου γιόρτασαν τα γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας, η οποία έγινε 6 χρόνων.