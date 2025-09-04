Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!

Το Breakfast@Star επιστρέφει! Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα η αγαπημένη πρωινή εκπομπή του Star με οικοδεσπότες την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου. Το ζευγάρι που αγαπήθηκε τα τελευταία χρόνια από το κοινό, τόσο για την αυθεντικότητα όσο και για τη χημεία του, ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Η Ελένη και ο Ετεοκλής έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό, φέρνοντας καθημερινά στις οθόνες μας καλή διάθεση, ειλικρίνεια και θετική ενέργεια. Φυσικά, η ομάδα τους, μπροστά και πίσω απο τις κάμερες συμβάλλει εξίσου.

Το Breakfast@Star συνεχίζει και φέτος με πλούσια θεματολογία που καλύπτει από ενημέρωση και επικαιρότητα μέχρι ψυχαγωγία, μόδα, μαγειρική και ξεχωριστές συνεντεύξεις.

Ανανεωμένο, γεμάτο εκπλήξεις και με την πιο κεφάτη πρωινή παρέα, το Breakfast@Star υπόσχεται και αυτή τη σεζόν να γίνει η καλύτερη συνήθεια των τηλεθεατών. Από τη Δευτέρα 15/9 και κάθε πρωί στις 08.45, η μέρα μας ξεκινά με Ελένη, Ετεοκλή και… Star!