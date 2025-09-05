Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους

Καλημέρα με… Breakfast@Star!

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08:45, τα πρωινά αποκτούν και πάλι… γεύση, χαμόγελο και πολλή ενέργεια με την πιο κεφάτη παρέα!

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου για 4η χρονιά, υπόσχονται να μας καλημερίζουν με την ανεβασμένη τους διάθεση και τον ακαταμάχητο αυθορμητισμό τους. Με την ειλικρινή τους χημεία, το χιούμορ, τη ζεστασιά και την αμεσότητά τους, καταφέρνουν πάντα να φτιάχνουν την ατμόσφαιρα και να προσφέρουν το πιο απολαυστικό και πλούσιο πρωινό!

Breakfast@star: η πιο… νόστιμη συνήθεια για να ξεκινήσετε με θετική ενέργεια!

Lifestyle επικαιρότητα από Ελλάδα και εξωτερικό, τηλεοπτικά νέα, «καυτό» παρασκήνιο, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζώδια και μαγειρική, όλα σερβιρισμένα σε έναν… δίσκο γεμάτο ενέργεια.

Στην παρέα της Ελένης και του Ετεοκλή οι… κλασικές αξίες, που δίνουν άλλη γεύση στο αγαπημένο πρωινό και έχουν τη «μυστική συνταγή» για να μας φτιάχνουν τη μέρα. Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη με τη φρεσκάδα και την εμπειρία τους, σκοπεύουν να αναδείξουν όλα όσα συμβαίνουν στη showbiz και στην τηλεόραση, από το πρώτο λεπτό της ημέρας.

Η σταθερή αξία, Άση Μπήλιου, καθημερινά αναλύει, με απόλυτη ακρίβεια, τις αστρολογικές όψεις της ημέρας και όχι μόνο! Ό,τι κι αν μας επιφυλάσσει το μέλλον, η Άση είναι εδώ για να το αποκαλύψει με τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει και να χαρίζει απαντήσεις στα… καθημερινά μας διλήμματα.

Στην κουζίνα του Breakfast@Star, ο Γιώργος Ρήγας, που γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef 2025, θα μοιραστεί μαζί μας τα... μικρά του μυστικά για νόστιμες και εύκολες συνταγές, φέρνοντας την τέχνη της μαγειρικής στο καθημερινό μας τραπέζι. Με τη δημιουργικότητα και το πάθος, που τον χαρακτηρίζουν, ο Γιώργος Ρήγας υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε γεύσεις που μας ξυπνούν αναμνήσεις και μας ανοίγουν την όρεξη για νέες γαστρονομικές περιπέτειες.

Με φρέσκια ενέργεια, έμπειρους συνεργάτες και καλή διάθεση, το ανανεωμένο Breakfast@Star επιστρέφει στο Star για να γίνει και αυτή την τηλεοπτική σεζόν το απόλυτο ραντεβού μας και για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο γευστικά και πιο… διασκεδαστικά.

Γιατί στο Breakfast@Star ξέρουμε πως το πιο όμορφο πρωινό είναι αυτό που μοιράζεσαι με τους άλλους.

«Γιατί είναι ωραίο να μοιράζεσαι!»

Breakfast@Star: Πρεμιέρα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Μην πείτε ότι δεν σας ειδοποιήσαμε. Το ξυπνητήρι χτυπάει 08:45@Star!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Αρχισυνταξία: Χρήστος Αϊβαλιώτης

Υπεύθυνη εκπομπής: Αλεξία Γερέμπεη

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννης Κανάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions