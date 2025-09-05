Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους

Καθημερινά στις 08:45 το πιο απολαυστικό πρωινό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 17:24 Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
05.09.25 , 16:58 O παίκτης του MasterChef που θα μαγειρεύει φέτος στο Breakfast@Star
05.09.25 , 16:40 Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:25 Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλημέρα με… Breakfast@Star!

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08:45, τα πρωινά αποκτούν και πάλι… γεύση, χαμόγελο και πολλή ενέργεια με την πιο κεφάτη παρέα!

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου για 4η χρονιά, υπόσχονται να μας καλημερίζουν με την ανεβασμένη τους διάθεση και τον ακαταμάχητο αυθορμητισμό τους. Με την ειλικρινή τους χημεία, το χιούμορ, τη ζεστασιά και την αμεσότητά τους, καταφέρνουν πάντα να φτιάχνουν την ατμόσφαιρα και να προσφέρουν το πιο απολαυστικό και πλούσιο πρωινό!

Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!

Breakfast@star: η πιο… νόστιμη συνήθεια για να ξεκινήσετε με θετική ενέργεια!

Lifestyle επικαιρότητα από Ελλάδα και εξωτερικό, τηλεοπτικά νέα, «καυτό» παρασκήνιο, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζώδια και μαγειρική, όλα σερβιρισμένα σε έναν… δίσκο γεμάτο ενέργεια.

Στην παρέα της Ελένης και του Ετεοκλή οι… κλασικές αξίες, που δίνουν άλλη γεύση στο αγαπημένο πρωινό και έχουν τη «μυστική συνταγή» για να μας φτιάχνουν τη μέρα. Η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη με τη φρεσκάδα και την εμπειρία τους, σκοπεύουν να αναδείξουν όλα όσα συμβαίνουν στη showbiz και στην τηλεόραση, από το πρώτο λεπτό της ημέρας.

Η σταθερή αξία, Άση Μπήλιου, καθημερινά αναλύει, με απόλυτη ακρίβεια, τις αστρολογικές όψεις της ημέρας και όχι μόνο! Ό,τι κι αν μας επιφυλάσσει το μέλλον, η Άση είναι εδώ για να το αποκαλύψει με τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει και να χαρίζει απαντήσεις στα… καθημερινά μας διλήμματα.

Στην κουζίνα του Breakfast@Star, ο Γιώργος Ρήγας, που γνωρίσαμε μέσα από το MasterChef 2025, θα μοιραστεί μαζί μας τα... μικρά του μυστικά για νόστιμες και εύκολες συνταγές, φέρνοντας την τέχνη της μαγειρικής στο καθημερινό μας τραπέζι. Με τη δημιουργικότητα και το πάθος, που τον χαρακτηρίζουν, ο Γιώργος Ρήγας υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε γεύσεις που μας ξυπνούν αναμνήσεις και μας ανοίγουν την όρεξη για νέες γαστρονομικές περιπέτειες.

Με φρέσκια ενέργεια, έμπειρους συνεργάτες και καλή διάθεση, το ανανεωμένο Breakfast@Star επιστρέφει στο Star για να γίνει και αυτή την τηλεοπτική σεζόν το απόλυτο ραντεβού μας και για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο γευστικά και πιο… διασκεδαστικά.

Γιατί στο Breakfast@Star ξέρουμε πως το πιο όμορφο πρωινό είναι αυτό που μοιράζεσαι με τους άλλους.

«Γιατί είναι ωραίο να μοιράζεσαι!»

Breakfast@Star: Πρεμιέρα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Μην πείτε ότι δεν σας ειδοποιήσαμε. Το ξυπνητήρι χτυπάει 08:45@Star!

Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους

Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους

Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους

Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου - Αυτή θα είναι η ομάδα τους

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Αρχισυνταξία: Χρήστος Αϊβαλιώτης

Υπεύθυνη εκπομπής: Αλεξία Γερέμπεη

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννης Κανάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BREAKFAST@STAR
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top