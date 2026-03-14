Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς Κεφαλονιάς.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ.

Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.