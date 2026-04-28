Στο Στούντιο 4 βρέθηκε το πρώτο ελληνικό boyband, οι ONE το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου, όπου συζήτησαν με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τη διαδρομή τους, τις εντάσεις αλλά και τη σχεδόν... οικογενειακή σχέση που έχουν σήμερα.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, που πάντα υπήρξε ο frontman της μπάντας. δεν έκρυψε ότι τα πράγματα πλέον βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους, τονίζοντας: «Η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ. Εγώ θεωρώ ό,τι αξίζει στον χρόνο δικαιώνεται. Άξιζε να μείνουμε».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Τσερπές εξήγησε πως δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική ρήξη, αλλά μια φυσική απόσταση που ήρθε με τον χρόνο: «Θα έλεγα ουδέτερες, όχι ότι υπήρχαν κακές σχέσεις. Υπήρχε απλά μία περίοδος που απλά δεν είχαμε τόση επαφή. Όταν ξεκινήσαμε δημιουργήσαμε τόσες ωραίες αναμνήσεις, τόσα ωραία πράγματα που όλο αυτό έχει αρχίσει να εκτιμάται. Καθένας προσωπικά εκτιμάει όλο αυτό το οποίο έζησε. Και το ότι έχουμε αυτή την αρμονία που περιέγραφες προηγουμένως, είναι αυτό το πράγμα. Ότι όλο αυτό το οποίο ζήσαμε πλέον μπορούμε να το μοιραζόμαστε και μεταξύ μας».

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου στάθηκε και στην περίοδο που προηγήθηκε της επανασύνδεσης, λέγοντας: «Από το ’20 και μετά. Το ’19, αν θέλει ο Φίλιππος, υπήρξε ένα κενό… ήταν τεράστιο το κενό. Θα μπορούσε να μην μπορεί να δέσει. Να είχε ατονήσει. Να μην μπορούσαμε να δοθούμε ο ένας στον άλλον, να μην ταιριάζαν τα χνώτα μας. Κι όμως, έγινε πιο δυνατό. Υπάρχουν κι οι εντάσεις, υπάρχουν κι οι παρεξηγήσεις, αλλά αυτά δεν κάνουν οι οικογένειες; Γι’ αυτό πλέον σαν οικογένειες συμπεριφερόμαστε».

Με τη σειρά του, ο Φίλιππος-Κωνσταντίνος Φιλίππου πρόσθεσε με χιούμορ: «Εγώ πλέον, μετά από τόσα χρόνια, ειδικά… ξέρω τα κουμπιά τους απ’ έξω κι ανακατωτά. Δεν υπάρχει… Όπως κι αυτοί τα δικά μου θαρρώ».