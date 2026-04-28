Σοβαρά κενά στα μέτρα φύλαξης δημόσιων κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας ανέδειξε το πρωτοφανές περιστατικό με τον 89χρονο, ο οποίος κινήθηκε ανενόχλητος σε δύο κομβικές υπηρεσίες, φτάνοντας μέχρι εσωτερικούς χώρους χωρίς να ελεγχθεί.

Η αυτοψία του STAR, λίγες ώρες μετά το συμβάν, καταγράφει μια αποκαλυπτική εικόνα: απουσία βασικών μέτρων ασφαλείας, ελλιπής επιτήρηση και ουσιαστικά ανύπαρκτοι έλεγχοι εισόδου.

Ανενόχλητη πρόσβαση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Ο ηλικιωμένος άνδρας κατάφερε να εισέλθει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ και να φτάσει μέχρι τον 4ο όροφο χωρίς να γίνει αντιληπτός. Στη συνέχεια, στο Εφετείο, μπήκε απλώς σπρώχνοντας μια πόρτα, φτάνοντας σε γραφείο χωρίς κανένα εμπόδιο.

Όπως επισημαίνει ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, πρόκειται για έναν άνθρωπο προχωρημένης ηλικίας και με περιορισμένη κινητικότητα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ανησυχητική την ευκολία με την οποία κινήθηκε: «Μέσα σε ένα λεπτό έκανε ό,τι έκανε. Δεν πρόκειται για κάποιον που θα μπορούσε να διαφύγει ή να κινηθεί γρήγορα» τόνισε.

Χωρίς μαγνητικές πύλες και ελέγχους το Εφετείο

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στο Εφετείο, ένα κτήριο που στο παρελθόν έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων, όπως η ένοπλη επίθεση του 2017. Παρά τα δεδομένα αυτά, δεν λειτουργεί μαγνητική πύλη, ενώ – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – δεν πραγματοποιείται ούτε στοιχειώδης έλεγχος από τη δικαστική αστυνομία.

Κατά την επιτόπια καταγραφή, η είσοδος από την οδό Δέγλερη παρέμενε αφύλακτη, με ελεύθερη πρόσβαση για οποιονδήποτε.

Καταγγελίες και προειδοποιήσεις φορέων

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι το περιστατικό ανέδειξε με τον πιο επικίνδυνο τρόπο την απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις: «Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά» επισημαίνει.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων ζητά ενίσχυση της φύλαξης, θέτοντας το ερώτημα αν θα πρέπει να υπάρξουν θύματα για να κινητοποιηθεί το κράτος.

«Απούσα» η δικαστική αστυνομία

Παρά το γεγονός ότι η δικαστική αστυνομία ιδρύθηκε το 2023 με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στα δικαστήρια, στο συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται να ήταν απούσα, αφήνοντας εκτεθειμένες κρίσιμες υποδομές.

Πολιτικές αντιδράσεις

Σφοδρή ήταν και η κριτική των κομμάτων που ακολούθησε. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Μουλκιώτης, έκανε λόγο για «κατάρρευση του κράτους ασφάλειας σε κοινή θέα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει νόμος και τάξη, αλλά παρανομία και αταξία».

Το περιστατικό επαναφέρει με έντονο τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας σε δημόσια κτήρια, με τους αρμόδιους φορείς να καλούνται πλέον να δώσουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

