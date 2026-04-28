Ατύχημα για τη Βάσια Παναγοπούλου: «Ούρλιαζε από τους πόνους!»

Τι συνέβη στην ηθοποιό επιστρέφοντας από το Μαϊάμι;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Βάσιας Παναγοπούλου στη Φαίη Σκορδά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσια Παναγοπούλου υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά την αποβίβασή της στην Κωνσταντινούπολη, πέφτοντας στο κενό ανάμεσα στο αεροπλάνο και τη σκάλα.
  • Διαγνώστηκε με κάταγμα στον αστράγαλο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για θεραπεία.
  • Η φίλη της ηθοποιού, Ευρυδίκη Σφακιανάκη, κατήγγειλε την αδιαφορία του προσωπικού του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.
  • Η Βάσια αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη με έντονους πόνους, λόγω έλλειψης αναπηρικού αμαξιδίου.
  • Η Σφακιανάκη υποσχέθηκε να αποκαλύψει την εταιρεία που ευθύνεται για την κατάσταση, καταγγέλλοντας την απάνθρωπη συμπεριφορά.

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη η Βάσια Παναγοπούλου κατά την επιστροφή της από το Μαϊάμι, όταν κατά την αποβίβασή της στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έπεσε στο κενό ανάμεσα στο αεροσκάφος και τη σκάλα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο ΚΑΤ όπου διαγνώστηκε με κάταγμα στον αστράγαλο.

Βάσια Παναγοπούλου: «Άκουσα φρικτά πράγματα για τους ανθρώπους του θεάτρου»

Οι συνθήκες του ατυχήματος έγιναν γνωστές μέσα από ανάρτηση της φίλης της ηθοποιού, τη δημοσιογράφο Ευρυδίκη Σφακιανάκη, στο Facebook. Η ανάρτηση ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Απριλίου 2026, μετά από πτήση 11 ωρών από το Μαϊάμι προς την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Η φίλη της ηθοποιού περιέγραψε ότι η σκάλα που χρησιμοποιήθηκε για την αποβίβαση δεν είχε τοποθετηθεί σωστά. Όπως αναφέρει στη δημοσίευσή της «Το πόδι της Βάσιας βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρισα πεσμένη κάτω, το μισό πόδι μέσα στο κενό και να ουρλιάζει από τους πόνους».

Η Βάσια Παναγοπούλου με τον Κούλλη Νικολάου στη Γη της Ελιάς

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση από το προσωπικό του αεροδρομίου. «Αμέσως ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία. Αλλά καμία», σημείωσε. Η μεταφορά στο λεωφορείο επιβατών έγινε με δυσκολία, ενώ όπως περιγράφει η αντιμετώπιση ήταν αδιάφορη, παρά το γεγονός ότι ταξίδευαν στην business.

Η ανάρτηση αναφέρει ακόμη ότι όταν έφτασαν οι πρώτες βοήθειες η φροντίδα δεν ήταν η κατάλληλη. Όπως σημείωσε «Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος η οποία δήλωσε γιατρός... άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι, ενώ ήταν ηλίου φαεινότερο ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από τη θέση του». 

Η φωτογραφία της Βάσιας Παναγοπούλου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη 

Η φίλη της ηθοποιού έγραψε ότι ζήτησαν άμεσα μεταφορά σε νοσοκομείο. Η απάντηση που έλαβαν ήταν «Θα χάσετε την πτήση σας» και «Θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας». Σε άλλο σημείο της ανάρτησης προστίθεται ότι άκουσαν και τη φράση «Δεν έχεις τίποτα, μην προσπαθείς να μας δημιουργήσεις πρόβλημα!!!!».

Η ίδια περιέγραψε ότι δεν τους χορηγήθηκε αναπηρικό αμαξίδιο επειδή δεν υπήρχε σχετικό report, με αποτέλεσμα η Βάσια Παναγοπούλου να χρειαστεί να περπατήσει μέχρι την πύλη μέσα σε έντονους πόνους. Όπως αναφέρεται «Αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη, περίπου 10 λεπτά ή και περισσότερο, ανάπηρη. Με αφόρητους πόνους!!!!».

Με την άφιξη στην Αθήνα η πρωταγωνίστρια της σειράς Η Γη της Ελιάς, μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον αστράγαλο και της τοποθέτησαν γύψο για 50 ημέρες.

Βάσια Παναγοπούλου: Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Σφακιανάκη

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Σφακιανάκη κατέληγε με τη φράση «Αυτή η απάνθρωπη, αδιάφορη και επικίνδυνη συμπεριφορά δεν θα μείνει σιωπηλή. Θα επανέλθω σύντομα αποκαλύπτοντας και την εταιρεία που φέρει την ευθύνη. Γιατί η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των επιβατών δεν είναι διαπραγματεύσιμες!!!!!!!».

Σε φωτογραφίες που συνόδευαν τη δημοσίευση, η Βάσια Παναγοπούλου εμφανιζόταν σε καροτσάκι στο νοσοκομείο με το τραυματισμένο πόδι δεμένο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΚΑΤ
 |
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
 |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top