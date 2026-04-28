Σοβαρό τραυματισμό υπέστη η Βάσια Παναγοπούλου κατά την επιστροφή της από το Μαϊάμι, όταν κατά την αποβίβασή της στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έπεσε στο κενό ανάμεσα στο αεροσκάφος και τη σκάλα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο ΚΑΤ όπου διαγνώστηκε με κάταγμα στον αστράγαλο.

Οι συνθήκες του ατυχήματος έγιναν γνωστές μέσα από ανάρτηση της φίλης της ηθοποιού, τη δημοσιογράφο Ευρυδίκη Σφακιανάκη, στο Facebook. Η ανάρτηση ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Απριλίου 2026, μετά από πτήση 11 ωρών από το Μαϊάμι προς την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Η φίλη της ηθοποιού περιέγραψε ότι η σκάλα που χρησιμοποιήθηκε για την αποβίβαση δεν είχε τοποθετηθεί σωστά. Όπως αναφέρει στη δημοσίευσή της «Το πόδι της Βάσιας βρέθηκε στο κενό και έπεσε με φοβερή δύναμη στο κεφαλόσκαλο. Έντρομη γύρισα και την αντίκρισα πεσμένη κάτω, το μισό πόδι μέσα στο κενό και να ουρλιάζει από τους πόνους».

Η Βάσια Παναγοπούλου με τον Κούλλη Νικολάου στη Γη της Ελιάς

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση από το προσωπικό του αεροδρομίου. «Αμέσως ζητούσα απεγνωσμένα βοήθεια. Ανταπόκριση καμία. Αλλά καμία», σημείωσε. Η μεταφορά στο λεωφορείο επιβατών έγινε με δυσκολία, ενώ όπως περιγράφει η αντιμετώπιση ήταν αδιάφορη, παρά το γεγονός ότι ταξίδευαν στην business.

Η ανάρτηση αναφέρει ακόμη ότι όταν έφτασαν οι πρώτες βοήθειες η φροντίδα δεν ήταν η κατάλληλη. Όπως σημείωσε «Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος η οποία δήλωσε γιατρός... άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι, ενώ ήταν ηλίου φαεινότερο ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από τη θέση του».

Η φίλη της ηθοποιού έγραψε ότι ζήτησαν άμεσα μεταφορά σε νοσοκομείο. Η απάντηση που έλαβαν ήταν «Θα χάσετε την πτήση σας» και «Θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας». Σε άλλο σημείο της ανάρτησης προστίθεται ότι άκουσαν και τη φράση «Δεν έχεις τίποτα, μην προσπαθείς να μας δημιουργήσεις πρόβλημα!!!!».

Η ίδια περιέγραψε ότι δεν τους χορηγήθηκε αναπηρικό αμαξίδιο επειδή δεν υπήρχε σχετικό report, με αποτέλεσμα η Βάσια Παναγοπούλου να χρειαστεί να περπατήσει μέχρι την πύλη μέσα σε έντονους πόνους. Όπως αναφέρεται «Αναγκάστηκε να περπατήσει μέχρι την πύλη, περίπου 10 λεπτά ή και περισσότερο, ανάπηρη. Με αφόρητους πόνους!!!!».

Με την άφιξη στην Αθήνα η πρωταγωνίστρια της σειράς Η Γη της Ελιάς, μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στον αστράγαλο και της τοποθέτησαν γύψο για 50 ημέρες.

Βάσια Παναγοπούλου: Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Σφακιανάκη

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Σφακιανάκη κατέληγε με τη φράση «Αυτή η απάνθρωπη, αδιάφορη και επικίνδυνη συμπεριφορά δεν θα μείνει σιωπηλή. Θα επανέλθω σύντομα αποκαλύπτοντας και την εταιρεία που φέρει την ευθύνη. Γιατί η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια των επιβατών δεν είναι διαπραγματεύσιμες!!!!!!!».

Σε φωτογραφίες που συνόδευαν τη δημοσίευση, η Βάσια Παναγοπούλου εμφανιζόταν σε καροτσάκι στο νοσοκομείο με το τραυματισμένο πόδι δεμένο.