«Εγώ το σκυλί λύσσαξα και θα πάω να τους δαγκώσω»: H επιστολή του 89χρονου

Τι αναφέρει για τη συνταξιοδότησή του και το ΙΚΑ

STAR.GR
Ελλαδα
Οι επιστολές που άφησε ο 89χρονος στη Λουκάρεως / Bίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 89χρονος Π.Κ. επιτέθηκε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, προκαλώντας πέντε τραυματισμούς, εξηγώντας τους λόγους σε επιστολή του.
  • Κατήγγειλε κακομεταχείριση από το ελληνικό ΙΚΑ και αναφέρθηκε σε προβλήματα με τις συντάξεις του από ΗΠΑ και Γερμανία.
  • Μετά τις επιθέσεις, εντοπίστηκε στην Πάτρα, όπου σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ιταλία.
  • Συνελήφθη από την αστυνομία με 38άρι πιστόλι στην κατοχή του, το οποίο θα υποβληθεί σε βαλλιστικό έλεγχο.
  • Κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και θα μεταφερθεί στην Αθήνα για δικαστικές διαδικασίες.

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο με πέντε τραυματίες εξηγεί σε επιστολή του ο 89χρονος δράστης.  

Ο ηλικιωμένος, λίγο πριν τη δεύτερη επίθεση, άφησε επιστολή έξω από το Εφετείο, στην οποία αποτυπώνει τις θέσεις του και περιγράφει τις διαδρομές του με αναφορές στις συναλλαγές του με ασφαλιστικά ταμεία σε ΗΠΑ, Γερμανία και Ελλάδα. 

Στο κείμενο που άφησε για τα ΜΜΕ αναφέρει: 

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959. 

Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη. 

 Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια. 

Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δε μου δίνουν ελληνική σύνταξη. 

ΥΓ. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσουκαι του μπάτσου. 

Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί. 

Ο λυσσασμένος, Π.Κ.» 

H επιστολή του 89χρονου

Ο εντοπισμός του ηλικιωμένου στην Πάτρα - Σχεδίαζε να φύγει για Ιταλία 

Μετά τις επιθέσεις ακολούθησε εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό στην Αθήνα, στην Καλαμάτα και σε σταθμούς ΚΤΕΛ και τρένων.  

Οι αρχές έμαθαν ότι ο 89χρονος είχε αναχωρήσει με ταξί προς Πάτρα. Ο οδηγός ταξί έδωσε κατάθεση και φέρεται να ενημέρωσε την αστυνομία για τη μεταφορά. 

Ο ηλικιωμένος έφτασε σε ξενοδοχείο δίπλα στον παλιό σταθμό ΚΤΕΛ Αχαΐας. Σύμφωνα με υπαλλήλους εμφανίστηκε στις 16.00, ζητώντας δωμάτιο και ανέφερε ότι θα ταξίδευε την επόμενη ημέρα στην Ιταλία. Οι υπάλληλοι δεν τον αναγνώρισαν αρχικά. Εκεί παρέμεινε για περίπου είκοσι λεπτά μέχρι να φτάσουν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ και της Ασφάλειας.  

Μάρτυρες είπαν ότι δεν αντέδρασε και ήταν χαμογελαστός λέγοντας «θα με δουν το βράδυ στα δελτία ειδήσεων».  

Σε βίντεο που κατέγραψε ένοικος φαίνονται αστυνομικοί με πολιτικά να τον ακινητοποιούν στην είσοδο. 

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το 38άρι πιστόλι που είχε στη θήκη κάτω από τη μασχάλη του. Το όπλο θα σταλεί στη ΓΑΔΑ για βαλλιστικό έλεγχο. Κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και θα μεταχθεί στην Αθήνα για εισαγγελέα και ανακριτή. 

 

