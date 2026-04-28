89 ετών είναι ο άνδρας που εισέβαλε σήμερα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με καραμπίνα. Τραυμάτισε έναν υπάλληλο και μετά πήγε στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλες τέσσερις γυναίκες. Ο άνδρας παράτησε εκεί την καραμπίνα του και έγινε «καπνός» με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το OPEN, πριν την πρώτη επίθεση, φαίνεται ο 89χρονος να πλησιάζει περπατώντας το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, όπου και άνοιξε πυρ.

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Το προφίλ του δράστη

Αυτός είναι ο 89χρονος δράστης

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για 89χρονο άνδρα, ρακοσυλλέκτη, γνωστό στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φαίνεται πως έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα, στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Ο 89χρονος φορά μία μπλε καμπαρντίνα, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Το 2018 είχε απασχολήσει τις Αρχές για πρώτη φορά, καθώς είχε μιλήσει και συμπεριφερθεί άσχημα σε κόσμο. Είχε γίνει καταγγελία στην αστυνομία.

Διασώστες εξέρχονται του Πρωτοδικείου / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Στον Ερυθρό οι 5 τραυματίες από επιθέσεις 89χρονου σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο

Με ελαφρά τραύματα και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό οι πέντε άνθρωποι τους οποίους πυροβόλησε ο 89χρονος.

Η κυνηγετική καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε ο 89χρονος

Πώς έγιναν όλα

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30. Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, άνοιξε πυρ και τραυμάτισε ένα άτομο. Μπήκε σε ταξί, έκρυψε την καραμπίνα και έφτασε στο Πρωτοδικείο που είναι 4 χιλιόμετρα μακριά. Στο ισόγειο του κτιρίου πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις γυναίκες, ευτυχώς ελαφρά.

Στο Ερυθρό Σταυρό σε καλή κατάσταση οι τραυματίες / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε και πάλι.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ανακοίνωση για το πρωτοφανές περιστατικό εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων:

«Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων. Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης.

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της! Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά.

Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν».