Κοινωνικός Τουρισμός: Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους, συζύγους, παιδιά

Οι δικαιούχοι, οι προορισμοί και οι διανυκτερεύσεις

28.04.26 , 15:02 Μουρτζούκου: Βίντεο Ντοκουμέντο Με Τον Παναγιωτάκη Μέσα Στο Πλυντήριο
28.04.26 , 14:55 Άγ. Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος- «Ήταν η κακιά στιγμή», υποστήριξε
28.04.26 , 14:49 Ζωή Κρονάκη: «Νιώθω ασφαλής δίπλα στον Τάσο Ιορδανίδη»
28.04.26 , 14:34 Διευθύντρια σχολείου έπεσε στο κενό - «Περνούσε δύσκολα στο σχολείο της»
28.04.26 , 14:30 Oι Megadeth διασκευάζουν Metallica επί σκηνής, ενόψει Release
28.04.26 , 14:18 Άση Μπήλιου: Η όψη Αφροδίτης – Πλούτωνα φέρνει ευκαιρίες σε έρωτα και χρήμα
28.04.26 , 14:11 Πολίτη: «Λες να μην ξαναμιλήσω με τη Βίσση; Το unfollow είναι παιδιάστικο»
28.04.26 , 14:00 Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη
28.04.26 , 13:49 Θα δούμε βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη στην τηλεόραση; Τι απαντά η ίδια
28.04.26 , 13:48 Με MVP Βεζένκοφ ξεκινάει τη μάχη για το Final 4, ο Ολυμπιακός
28.04.26 , 13:30 Masterchef: Τα αντίποινα του Μιχάλη στον Γιώργο και ο εκνευρισμός του
28.04.26 , 13:23 Ζήνα Κουτσελίνη: Γιατί υπογράφει πάντα μονοετές συμβόλαιο στην τηλεόραση
28.04.26 , 13:11 Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσο ετών έγινε;
28.04.26 , 12:48 Το «μυστικό» του Γιώργου για νόστιμες καραμελωμένες πανσέτες
28.04.26 , 12:37 Αυτός είναι ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο
Ζαχαρέα, Νίκα, Demy, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις σε fashion event
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
MasterChef 2026: Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Πατέρας για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης - Έγκυος η σύζυγός του
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κοινωνικός Τουρισμός προσφέρει δωρεάν ή οικονομικές διακοπές σε συνταξιούχους και τις οικογένειές τους μέσω επιταγών (voucher).
  • Δικαιούχοι είναι κυρίως συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, άτομα με αναπηρία και οι σύζυγοί τους, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή, και δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις σε ειδικές περιοχές.
  • Δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν από εκατοντάδες καταλύματα και να χρησιμοποιήσουν επιταγές για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
  • Οι αιτήσεις για το 2026 θα ξεκινήσουν μετά την Πρωτομαγιά, με διάρκεια προγράμματος 13 μήνες.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός για Συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) προσφέρει τη δυνατότητα για οικονομικές έως και δωρεάν διακοπές σε χιλιάδες δικαιούχους κάθε χρόνο. Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να απολαύσουν διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας ειδικές επιταγές (voucher).

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κυρίως συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 25.000 ωφελούμενους, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις

Παράλληλα, προβλέπεται συμμετοχή και για:

  • Άτομα με αναπηρία (άνω του 67%)
  • Συνοδούς ατόμων με αναπηρία (όπου απαιτείται)

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι θεωρούνται ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι/-ες του προγράμματος είναι:

  • Τα παιδιά των δικαιούχων άνω των πέντε (5) ετών όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων και άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.
  • οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν ασφαλίζονται από αυτούς
  • οι συνοδοί ΑμεΑ

Τα ωφελούμενα μέλη δηλώνονται από τους δικαιούχους πολίτες στην αίτησή τους.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πρόγραμμα για συνταξιούχους - Πώς κάνετε αίτηση

Η ηλικία των παιδιών υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. 1/1 κάθε έτους εφαρμογής).

Κοινωνικός Τουρισμός: Διανυκτερεύσεις & παροχές

Το πρόγραμμα καλύπτει διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

  • Έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή

Σε ειδικές περιοχές:

  • Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε νησιά όπως Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος
  • Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν σε περιοχές όπως Βόρεια Εύβοια, Θεσσαλία και Έβρος

Επιπλέον:

  • Επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια
  • Για άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι δωρεάν

Ξεκινάει ο κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιούχους

Κοινωνικός Τουρισμός: Προορισμοί

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε εκατοντάδες καταλύματα σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη ενίσχυση δίνεται σε περιοχές που χρειάζονται τουριστική στήριξη, όπως:

  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου
  • Βόρεια Εύβοια
  • Θεσσαλία
  • Έβρος

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαμονή σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα που έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο όσο και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της μετάβασης στον τόπο διακοπών.

Οι επιλογές γίνονται απευθείας από το μητρώο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με το κατάλυμα.

Κοινωνικός Τουρισμός: Διάρκεια & αιτήσεις

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια περίπου 13 μήνες, με αιτήσεις που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ και του gov.gr.

Για το 2026, οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την Πρωτομαγιά.

