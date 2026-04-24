Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πρόγραμμα για συνταξιούχους - Πώς κάνετε αίτηση

Τι προβλέπει το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για εργαζόμενους και ανέργους - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού μπορούν να απολαύσουν και οι συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, εγκρίθηκε πρόγραμμα και καθορίστηκαν οι λεπτομέρειές του.

Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό έως 3 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες).

Δικαιούχοι θα είναι περίπου 25.000 οικογένειες συνταξιούχων, που θα μπορέσουν φέτος να κάνουν τις διακοπές τους οικονομικά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι τυχόν συνοδοί των συνταξιούχων ή των μελών της οικογένειας με αναπηρία άνω του 67%.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες μέρες. Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες.

Η διάρκεια διαμονής θα είναι και σε αυτό το πρόγραμμα είναι 1 - 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την επικράτεια πλην:

Των νησιών Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου – έως 11 διανυκτερεύσεις.

Των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου – έως 12 διανυκτερεύσεις.

Η Επιταγή κοινωνικού τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαμονή σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα που έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο όσο και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της μετάβασης στον τόπο διακοπών.

Η αποπληρωμή των καταλυμάτων ολοκληρώνεται εντός 30 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως με πλήρη δικαιολογητικά.



Η ιδιωτική συμμετοχή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 12 ευρώ/διανυκτέρευση για 5αστερο ξενοδοχείο με πρωινό.

Στα καταλύματα που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου καθώς και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή.

Ως προς την αξία της επιταγής για τα ακτοπλοικά εισιτήρια η επιδότηση ορίζεται:

Στο 50% για τον γενικό πληθυσμό για την οικονομική θέση

Στο 100% για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50%