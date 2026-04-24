Opel Frontera Electric: Τώρα μόνο από 20.900 ευρώ

Η Opel κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ με το νέο Opel Frontera Electric, ένα σύγχρονο SUV που συνδυάζει ευρυχωρία, πρακτικότητα και μια εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή, που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας.Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, το Frontera Electric αποτελεί έναν πολυδιάστατο σύμμαχο τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια.

Το Frontera Electric εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 113 hp και διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 44 kWh με αυτονομία έως 306 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και 54 kWh με αυτονομία που ξεπερνά τα 400 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP), καλύπτοντας κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Με μήκος που αγγίζει τα 4,385 μέτρα και τιμή εκκίνησης από μόλις €20.900 (μετά από προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση), το Frontera Electric φέρνει την εμπειρία ενός μεγάλου ηλεκτρικού SUV πιο κοντά από ποτέ στο ευρύ κοινό, ανοίγοντας νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα.Ξεχωρίζει για την κορυφαία ευρυχωρία και πρακτικότητά του, με χώρο αποσκευών που φτάνει έως και τα 1.600 λίτρα, καθώς και για τις έξυπνες λύσεις αποθήκευσης που ενισχύουν την άνεση και την ευελιξία.

Το Frontera Electric αναδεικνύεται σε μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή, χάρη στο χαμηλό κόστος χρήσης και συντήρησης που χαρακτηρίζει την ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, οι μηδενικές εκπομπές ρύπων ενισχύουν τον βιώσιμο χαρακτήρα του, συμβάλλοντας σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον καθημερινότητα.