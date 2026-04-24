Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»

Απειλές για τη ζωή της φέρεται να δεχόταν η Μυρτώ, σύμφωνα με τον πατέρα της / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς, καθώς δεν έχει να διαχειριστεί μόνο τον τραγικό θάνατό της, αλλά και όλα όσα αποκαλύπτονται για τη ζωή και τις παρέες της. Μάλιστα δε δίστασε να επιρρίψει ευθύνες και στη σύζυγό του, που άφησε την κόρη τους να πάει στο μοιραίο δωμάτιο με τον 23χρονο.

«Έμαθα για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει το παιδί μου με τη γυναίκα μου το μοιραίο βράδυ και γι’ αυτό κατηγορώ τη σύζυγό μου. Τσακώθηκα μαζί της. Της είπα “σου έγραψε ότι βρήκε σπίτι με τον τάδε και δεν της είπες τίποτα;” Μου είπε ότι δεν ήταν αγόρι, αλλά κορίτσι και θα πηγαίνανε μαζί. Να κάνουνε τι; Τώρα έχει πάει στο μνήμα του παιδιού. Η γυναίκα μου είναι καλή μάνα, αλλά είναι αγαθή», είπε ο πατέρας της Μυρτώς στην εκπομπή Το Πρωινό.

Ο ίδιος είναι πεπεισμένος πως η αλήθεια θα βγει στο φως.

«Είναι όλοι μπερδεμένοι. Λίγο υπομονή να έχετε και θα βγουν όλα στο φως. Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλείψει. Εγώ της έκανα μάθημα σε καθημερινή βάση. Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πριν φύγει», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ρίχνει το φταίξιμο για τον χαμό της κόρης του πρώτα στον εαυτό του.

«Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου υπάρχει αυτή η οργάνωση που ο καθένας έπαιζε το ρόλο του. Εσύ θα την πάρεις από τις εννιά μέχρι τις δώδεκα. Εδώ υπήρχε σκυταλοδρομία. Υπήρχε ολόκληρο σχέδιο. Ο καθένας εκτέλεσε την αποστολή του», είπε.

«Ήταν τόσο όμορφη η κόρη μου και αυτοί είχαν στήσει μηχανή να γυρίζουν ταινίες. Το παιδί μου το προετοίμαζε ο κύριος που ήταν φίλος της να το πάει μεθυσμένο ή φτιαγμένο στο δωμάτιο. Της δίνανε χάπια», πρόσθεσε και κατέληξε συντετριμμένος:

«Δε θέλω τη ζωή μου, δε θέλω τίποτα. Ζω για να μη λοιδορούν το παιδί μου. Δεν ξέρετε τι παιδί ήταν αυτό. Αυτό ήταν δώρο Θεού το παιδί αυτό ήταν. Όπως ήταν όμορφη εξωτερικά, ήταν και στην ψυχή της. Ήταν ένας άγγελος».

