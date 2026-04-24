Κεφαλονιά: «Φταίει η γυναίκα μου, που την άφησε να πάει στο δωμάτιο»

Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς

STAR.GR
Ελλαδα
Απειλές για τη ζωή της φέρεται να δεχόταν η Μυρτώ, σύμφωνα με τον πατέρα της / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς κατηγορεί τη σύζυγό του για την τραγική κατάσταση της κόρης τους, που πέθανε σε μοιραίο δωμάτιο.
  • Αναφέρει ότι η κόρη του είχε ανταλλάξει μηνύματα με τη μητέρα της πριν από το περιστατικό, χωρίς να την προειδοποιήσει.
  • Εκφράζει την αυτοκριτική του, λέγοντας ότι δεν αντιλήφθηκε την κατάσταση νωρίτερα.
  • Καταγγέλλει ότι υπήρχε οργάνωση που προετοίμαζε τη Μυρτώ για να την εκμεταλλευτεί.
  • Δηλώνει ότι η κόρη του ήταν ένα 'δώρο Θεού' και ότι ζει για να προστατεύσει τη μνήμη της.

Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς, καθώς δεν έχει να διαχειριστεί μόνο τον τραγικό θάνατό της, αλλά και όλα όσα αποκαλύπτονται για τη ζωή και τις παρέες της. Μάλιστα δε δίστασε να επιρρίψει ευθύνες και στη σύζυγό του, που άφησε την κόρη τους να πάει στο μοιραίο δωμάτιο με τον 23χρονο. 

«Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»

«Έμαθα για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει το παιδί μου με τη γυναίκα μου το μοιραίο βράδυ και γι’ αυτό κατηγορώ τη σύζυγό μου. Τσακώθηκα μαζί της. Της είπα “σου έγραψε ότι βρήκε σπίτι με τον τάδε και δεν της είπες τίποτα;” Μου είπε ότι δεν ήταν αγόρι, αλλά κορίτσι και θα πηγαίνανε μαζί. Να κάνουνε τι; Τώρα έχει πάει στο μνήμα του παιδιού. Η γυναίκα μου είναι καλή μάνα, αλλά είναι αγαθή», είπε ο πατέρας της Μυρτώς στην εκπομπή Το Πρωινό. 

Μυρτώ Κεφαλονιά 1

Ο ίδιος είναι πεπεισμένος πως η αλήθεια θα βγει στο φως. 

Αργοστόλι: «Έβαλα περούκα γιατί θα κάναμε με τη Μυρτώ βίντεο για το TikTok»

«Είναι όλοι μπερδεμένοι. Λίγο υπομονή να έχετε και θα βγουν όλα στο φως. Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλείψει. Εγώ της έκανα μάθημα σε καθημερινή βάση. Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πριν φύγει», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ρίχνει το φταίξιμο για τον χαμό της κόρης του πρώτα στον εαυτό του. 

Μυρτώ Κεφαλονιά 2

Κεφαλονιά: Τι ισχυρίζεται ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

«Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου υπάρχει αυτή η οργάνωση που ο καθένας έπαιζε το ρόλο του. Εσύ θα την πάρεις από τις εννιά μέχρι τις δώδεκα. Εδώ υπήρχε σκυταλοδρομία. Υπήρχε ολόκληρο σχέδιο. Ο καθένας εκτέλεσε την αποστολή του», είπε.

Μυρτώ Κεφαλονιά 3

«Ήταν τόσο όμορφη η κόρη μου και αυτοί είχαν στήσει μηχανή να γυρίζουν ταινίες. Το παιδί μου το προετοίμαζε ο κύριος που ήταν φίλος της να το πάει μεθυσμένο ή φτιαγμένο στο δωμάτιο. Της δίνανε χάπια», πρόσθεσε και κατέληξε συντετριμμένος:

Μυρτώ Κεφαλονιά 4

Κεφαλονιά: «Παγίδευσαν τη Μυρτώ μου με σχέδιο. Δεχόταν απειλές»

«Δε θέλω τη ζωή μου, δε θέλω τίποτα. Ζω για να μη λοιδορούν το παιδί μου. Δεν ξέρετε τι παιδί ήταν αυτό. Αυτό ήταν δώρο Θεού το παιδί αυτό ήταν. Όπως ήταν όμορφη εξωτερικά, ήταν και στην ψυχή της. Ήταν ένας άγγελος».
 

