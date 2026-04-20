Κεφαλονιά: Τι ισχυρίζεται ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Την δική του εκδοχή για την τελευταία του επικοινωνία με την άτυχη Μυρτώ στην Κεφαλονιά αλλά και την πρώτη του συνομιλία μαζί της, παρουσίασε ο 66χρονος από την Πρέβεζα.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News, ο 66χρονος υποστήριξε ότι της έστειλε χρήματα, επιμένοντας ότι ήθελε απλά να βοηθήσει ένα νέο κορίτσι που δεν είχε πού να μείνει εκείνο το βράδυ, όπως υποστηρίζει ότι του έλεγε.

«Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε περίπου τέσσερις ώρες και με ξανακάλεσαν. Μου ζήτησαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου», ανέφερε αρχικά ο 66χρονος.

«Ο 23χρονος μου σύστησε τη Μυρτώ σαν φίλη του» - Η επικοινωνία πριν το μοιραίο βράδυ

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, φαίνεται, πως, δια του 23χρονου φίλου της Μυρτούς, άνοιξε ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Μυρτώ και τον 66χρονο.

Δείτε πώς παρουσιάζει ο 66χρονος την εκδοχή του για την πρώτη επικοινωνία που είχε με τη Μυρτώ:

«Ο ... (ο 23χρονος) με κάλεσε και είχε συνακρόαση, το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, πέντε πραγματάκια. “Τι κάνεις, πώς είσαι;”. “Καλά, ευχαριστώ”. “Πού θα κάνετε Πάσχα” και τα υπόλοιπα. “Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω”. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει, του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Βιντεοκλήση».

«Έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στυλ “τι κάνεις; Πώς είσαι;". Τυπικά πράγματα, όχι, τίποτα ιδιαίτερο».

Τι υποστήριξε ο 66χρονος για το μοιραίο βράδυ

Σχετικά με το μοιραίο βράδυ, ο 66χρονος ανέφερε:

«Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν, δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Υπάρχει μια διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοιο», υποστήριξε.

«Επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω γω, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν. Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε και πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, μου έλεγε. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δε μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην Ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα», συνέχισε.

«Την είδα σε καλύτερη κατάσταση σε βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο»

«Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν. Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04:04 νομίζω 04:02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα», πρόσθεσε.

«Ακούστηκε ένας θόρυβος, μου έκλεισε τη βιντεοκλήση απότομα»

«Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε, α ο .... δεν ξέρω αν είπε Δ... ή όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά αυτά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα», κατέληξε ο 66χρονος.