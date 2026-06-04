Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του γνωστού αγροτο-συνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, που ελεγχόταν για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έξι μήνες μετά και αφού του είχαν δεσμευθεί λογαριασμοί και περιουσία, αθωώθηκε με τη βούλα του Συμβουλίου Εφετών. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

Ο Κώστας Ανεστίδης έμαθε χθες το μεσημέρι ότι οι δικαστές τον απάλλαξαν από κάθε κατηγορία για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο και ενώ ο γνωστός αγροτο-συνδικαλιστής βρισκόταν στα μπλόκα. Του δέσμευσαν τραπεζικούς λογαριασμόυς, κινητή και ακίνητη περιουσία για παράνομες επιδοτήσεις περίπου 122.000 ευρώ. Επρόκειτο, δηλαδή, για κακούργημα.

Ο κ. Ανεστίδης δήλωνε σε όλους τους τόνους ότι ειναι αθώος, έκανε προσφυγή στις αρχές και τώρα το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ουτε ένα ευρώ.

Ο Κώστας Ανεστίδης μάλιστα αποκάλυψε στο Star ότι λίγο πριν την είδηση που τον δικαιώνει, είχε πληροφορηθεί ότι υπάρχει ακόμη και ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Έχει σκοπό να κινηθεί νομικά για την εξάμηνη ταλαιπωρία του.

«Αισθάνομαι δικαιωμένος και θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Έχω υποχρέωση να το κάνω και ηθικά στον ευατό μου αλλά και στους συμπολίτες μου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανεστίδης.