Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη

Τον «έκοψε» το Μαξίμου από τη συνάντηση, αλλά επιμένει ότι θα πάει

Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη
Πολιτικη
Δε θα βρίσκεται ανάμεσα στους αγρότες που θα δουν τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο από τα μπλόκα να εκτοξεύει ύβρεις κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο ίδιος, μιλώντας στο Star, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, είπε ότι δεν γνώριζε πως οι κάμερες τον κατέγραφαν και δεσμεύτηκε ότι θα πάει στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου για να συμπαρασταθεί στους συναδέλφους του.

Η επίθεση Ανεστίδη στον πρωθυπουργό

Ο αγροτοσυνδικαλιστής καταγράφηκε τη στιγμή που έβριζε με χυδαίες εκφράσεις τον πρωθυπουργό.

Οι δηλώσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσαν οργή στο Μέγαρο Μαξίμου και αναστάτωση στους αγρότες, λίγο πριν από τη συνάντηση της Δευτέρας.

Ναι στη συνάντηση με Μητσοτάκη και από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Σήμερα ο Κώστας Ανεστίδης μίλησε στο Star, ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως τον κατέγραφαν οι κάμερες.

«Ζητώ συγγνώμη και το εννοώ. Ήταν μια φιλική κουβέντα που λέγαμε όλοι για το τι περνάμε από τους πολιτικούς. Όλα αυτά έγιναν γιατί κάποιος ήθελε να πουλήσει εκδούλευση στον Μητσοτάκη», ανέφερε.

«Έκοψε» τον Ανεστίδη το Μαξίμου

Το Μέγαρο Μαξίμου «έκοψε» τον Ανεστίδη από τη συνάντηση της Δευτέρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εξαπολύει επίθεση κατά ορισμένων αγροτών που, όπως είπε, δεν ενδιαφέρονται για την ταλαιπωρία του κόσμου και διακατέχονται από φασίζουσα νοοτροπία.

«Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μητσοτάκης: Νέες παροχές σε αγρότες αλλά και προειδοποίηση σε «σκληρούς»

Απαντά στο Μαξίμου ο Ανεστίδης

Ο ίδιος ο Ανεστίδης, πάντως, επιμένει να πάει στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, παρότι τον έχουν «κόψει».

«Εγώ θα πάω στη σύσκεψη και, αν θέλουν, ας με βάλουν μέσα· αν θέλουν, ας με κρατήσουν έξω. Εγώ θα πάω και για συμπαράσταση στους συναδέλφους μου», δήλωσε.

Οι ύβρεις Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού δημιούργησαν αναστάτωση στα μπλόκα, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά έως το τέλος της συνάντησης Μητσοτάκη – αγροτών. Ωστόσο, σχεδόν σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος καταδίκασε τη στάση του συναδέλφου τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που κατέστρεψαν λάστιχα σε τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας και έγραψαν με σπρέι τη λέξη «προδότης» στα αγροτικά μηχανήματα.

«Προδότες»: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη

Ορισμένοι αγρότες, πάντως, αμφισβητούν τα στοιχεία και κάνουν λόγο για «προβοκάτσια».
 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΥΒΡΕΙΣ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
