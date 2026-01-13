Μητσοτάκης: Νέες παροχές σε αγρότες αλλά και προειδοποίηση σε «σκληρούς»

«Καρότο και μαστίγιο» στη δήλωση μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 22:30 Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 11.000.000 ευρώ
13.01.26 , 22:10 Το Ελληνικό FBI «Σάρωσε» Τον Ασπρόπυργο Μετά Από Επίθεση Σε Αστυνομικό
13.01.26 , 22:03 Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
13.01.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 13/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
13.01.26 , 21:44 Κήρυξε «πόλεμο» η Ρωσία κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
13.01.26 , 21:15 Σέρρες: «Δεν μπορεί ένα ανήλικο άτομο να προκαλέσει τόσες πολλές κακώσεις»
13.01.26 , 20:45 Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
13.01.26 , 20:32 Πόρισμα για το FIR Αθηνών:  Σε «ψηφιακό θόρυβο» οφείλεται το black out
13.01.26 , 20:25 Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί
13.01.26 , 20:12 Μητσοτάκης: Νέες παροχές σε αγρότες αλλά και προειδοποίηση σε «σκληρούς»
13.01.26 , 19:51 «Ανάμεσα σε αμέτρητες ψυχές…»: «Έλιωσε» τους followers η Βαλαβάνη
13.01.26 , 19:46 Audi: Στηρίζει τον κορυφαίο Έλληνα σκιέρ Αλέξανδρο Γκιννή
13.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Λύσε τον γρίφο περί Φυσικής που ζόρισε τον Μανώλη
13.01.26 , 19:22 Μητέρα θύματος Τεμπών: Πρέπει να δώσουμε μάχη στα δικαστήρια, όχι σε κόμμα
13.01.26 , 19:03 Αγρότες από το Μαξίμου: Το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί
Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Καρότο και μαστίγιο» από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως αποδεικνύεται και από τη δήλωσή του σήμερα το βράδυ, στην οποία ανακεφαλαίωσε τα συμπεράσματα. 

Αγρότες από το Μαξίμου: Το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης
        

Η κυβέρνηση έβαλε πάνω στο τραπέζι βελτιώσεις στα μέτρα που ανακοίνωσε:

- Ένταξη στο πρόγραμμα για φθηνό ρεύμα και όσων είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
Αγρότες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Αγρότες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό (φωτογραφία Ευρωκίνηση) 

-Βελτιώσεις στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου 

-Χρήματα για την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών τριφυλλιού, όπως για σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς.

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες»

Μητσοτάκης: Δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις των αγροτών αλλά η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα στη  γραπτή του δήλωση το βράδυ της Τρίτης: 

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής  πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.
 
Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Μειοψηφία τινάζει στον αέρα τον διάλογο

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. 

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
 
Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα. 

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. 

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.
 
Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
 |
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top