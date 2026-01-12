Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Μειοψηφία τινάζει στον αέρα τον διάλογο

«Αν κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, αρμόδιες είναι οι αρχές»

Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Κυβερνητικές Πηγές Για Αγρότες: Μειοψηφία Αποτρέπει Διάλογο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, τονίζουν. «Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Στον «αέρα» η συνάντηση αγροτών - Μητσοτάκη στο Μαξίμου

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Συμπληρώνουν ότι παρ' όλ' αυτά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», επισημαίνουν ακόμη οι κυβερνητικές πηγές.

Προσθέτουν ότι η Πολιτεία από την πρώτη στιγμή, τήρησε κάθε υπόσχεση, αφού έλαβε την έγκριση από την ΕΕ και ολοκλήρωσε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δισ. ευρώ, «ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων». Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

«Ναι» Μητσοτάκη για δύο συναντήσεις με αγρότες - κτηνοτρόφους την Τρίτη

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς - στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας - και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων, τονίζουν οι ίδιες πηγές. Συμπληρώνουν ότι η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 15:00 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων.

