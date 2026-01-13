Αγρότες από το Μαξίμου: Το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης

Μίλησαν για καλό κλίμα στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση. βίντεο ΕΡΤ
Για καλό κλίμα μίλησαν οι εκπρόσωποι των αγροτών μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, τηρώντας όμως παράλληλα στάση αναμονής, σχετικά με τη βελτίωση των μέτρων.

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες»    

«Ήταν καλό το κλίμα. Το μπαλάκι όμως είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης. Αν δεν γίνουν πράξη τα  όσα είπαν θα ξαναβγούμε στο δρόμο. Η ύπαιθρος στενάζει» δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών, ο οποίος εξέφρασε πάντως την αισιοδοξία του ότι «κάτι θετικό θα βγει». 

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη) 

«Ήταν μια συνάντηση που πήρε ώρα. Κάναμε το καθήκον μας. Αναφέραμε τα προβλήματα. Έδειξε ενδιαφέρον ο Πρωθυπουργός. Άκουσε με προσοχή. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μας πει πιο συγκεκριμένα πράγματα» τόνισε εκπρόσωπος αγροτών από την Κρήτη.  

Κυβερνητικά στελέχη: Οι σκληροί των μπλόκων τορπίλισαν τον διάλογο

Συνάδελφός του απάντησε και στην κριτική περί «πρόθυμων», από άλλους εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων οι οποίοι δεν  δέχθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. «Δεν είναι κακό να είσαι πρόθυμος. Θέλαμε λύση και διάλογο. Αν κάποιοι έχουν άλλη άποψη, δικαίωμά τους» τόνισε.   

«Ναι» Μητσοτάκη για δύο συναντήσεις με αγρότες - κτηνοτρόφους την Τρίτη

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο ποια ακριβώς νέα μέτρα τίθενται υπό συζήτηση με τους αγρότες και με ποιο χρονοδιάγραμμα. 

Η Κυβέρνηση πάντως επιβεβαιώνει σε κάθε περίπτωση και από την πλευρά της ότι ήταν καλό το κλίμα στη σημερινή συνάντηση. 

    
 

