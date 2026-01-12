Κυβερνητικά στελέχη: Οι σκληροί των μπλόκων τορπίλισαν τον διάλογο

Νέο σχεδιασμό εξετάζει το Μέγαρο Μαξίμου μετά την ακύρωση του βασικού ραντεβού με τους εκπροσώπους των μπλόκων το μεσημέρι της Τρίτης. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση που προαναγγέλλεται και δε γίνεται.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η κυβέρνηση έχει ένα βασικό επιχείρημα: δέχθηκε τα δύο ραντεβού για να κάνει διάλογο με όλους και με τους «σκληρούς» των μπλόκων και με τους πιο «διαλλακτικούς».

Αλλά, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σήμερα, τελεσίγραφα δεν δέχεται. Παρασκηνιακά μάλιστα δέχθηκε και πάνω από 20 άτομα από εκπροσώπους των μπλόκων, π.χ. 23-24, αλλά όχι 35. Το Μαξίμου το λέει ευθέως στο παρασκήνιο: οι σκληροί των μπλόκων τορπίλισαν τον διάλογο, γιατί δεν ήθελαν να βρεθεί λύση.

Η Κυβέρνηση αρνήθηκε τη συμμετοχή αγροτών με ποινικές διώξεις

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές επέμεναν και για τη συμμετοχή παραγωγών με ποινικές διώξεις «στην πλάτη τους», όπως του προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Κώστα Τερζάκη, κάτι που η κυβέρνηση δεν δεχόταν.

Ραντεβού στις 15:00 με τους «διαλλακτικούς» και επανέρχονται οι «σκληρές» εισηγήσεις

Πλέον, θα γίνει μόνο το ραντεβού αύριο στις 15:00 με τα πιο διαλλακτικά μπλόκα και η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα χειριστεί την κλιμάκωση των βασικών μπλόκων. Τ

Τώρα προφανώς επανέρχονται οι σκληρές εισηγήσεις που έμειναν κατά μέρος, στην προσπάθεια να γίνει ένα ραντεβού.