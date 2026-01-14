«Προδότες»: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη

Τους έσκασαν και τα λάστιχα στο μπλόκο της Νίκαιας

Βανδαλισμένα βρήκαν τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας, αγρότες, οι οποίοι συμμετείχαν χθες στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Μητσοτάκης: Νέες παροχές σε αγρότες αλλά και προειδοποίηση σε «σκληρούς»

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για δύο τρακτέρ, στα οποία άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά  τη λέξη «προδότης» και στη συνέχεια έσκασαν τα λάστιχά τους. 

τρακτέρ βανδαλισμοί 1

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα οχήματα ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, αλλά και σε ένα ακόμα μέλος του ίδιου συλλόγου, τον Αντώνη Μπατρακούλη.

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε τους βανδαλισμούς σημειώνοντας:

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

τρακτέρ βανδαλισμοί 2

Αγρότες: Τι «κέρδισαν» από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τρεισήμισι ώρες διήρκησε η χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με επιτροπή αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, με την κυβέρνηση φέρνει στο τραπέζι βελτιώσεις στα μέτρα που είχε ανακοινώσει αρχικά. 

Mercosur: Ποια προϊόντα «απειλούν» τους Έλληνες παραγωγούς

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός  ανακοίνωσε τις εξής βελτιώσεις στους αγρότες:

  • Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης
  • Ένταξη στο πρόγραμμα για φθηνό ρεύμα και όσων είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές 
  • Βελτιώσεις στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου 
  • Χρήματα για την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών τριφυλλιού, όπως για σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς.

τρακτέρ βανδαλισμοί 3

Αγρότες: Νέα συνάντηση με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Παράλληλα σήμερα οι αγρότες που συναντήθηκαν χθες με τον πρωθυπουργό, θα έχουν νέα συνάντηση με τον υπουργό Οικονομίας, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. 

Τι συζητά και τι όχι ενόψει του ραντεβού με τους αγρότες η κυβέρνηση

Κρίσιμη θεωρείται επίσης η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που θα γίνει το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου μία από τις προτάσεις είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα μέχρι να τους δεχτεί ο πρωθυπουργός.

τρακτέρ βανδαλισμοί 4

Στο επίκεντρο της σύσκεψης με τους δύο υπουργούς θα βρεθούν τα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου και συγκεκριμένα ζητήματα και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ.

Εγκρίθηκε η συμφωνία Μercosur- Αγροτικά μπλόκα στους δρόμους προς Βρυξέλλες

Το πρόβλημα είναι μεγάλο κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα καθώς το σύστημα «πετάει» έξω τους αγρότες όταν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν τις επιδοτήσεις τους. Το πρόβλημα έχει να κάνει με αγροτεμάχια τα οποία νοικιάζουν οι αγρότες από τρίτους.

Μετά τη σύσκεψη οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα για να ενημερώσουν για το τι συζητήθηκε.

Αγρότες: Αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους

Σήμερα στη συνάντηση των μπλόκων στον Παλαμά οι αγρότες θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. 

Τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα

Αρχικά είχαν ζητήσει να βρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 25 μέλη τους, με εκείνον να τους αντιπροτείνει 20. Επίσης είχαν προτείνει συνάντηση με δέκα ακόμα μέλη, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, την οποία δεν έκανε δεκτή ο πρωθυπουργός.

Η πρόταση από το μπλόκο της Νίκαιας είναι να κατέβουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα και να επιχειρήσουν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό. Επίσης καλούν την κυβέρνηση σε ένα νέο ραντεβού με τους 35 εκλεγμένους εκπροσώπους τους και τον πρωθυπουργό.

ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
