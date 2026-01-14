Ναι στη συνάντηση με Μητσοτάκη και από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Αλλά θα παραμείνουν τα μπλόκα στην άκρη των δρόμων

Στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι «σκληροί»  των μπλόκων φαίνεται πως θα ακολουθήσουν το χθεσινό παράδειγμα των συναδέλφων τους και θα κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Μητσοτάκης: Νέες παροχές σε αγρότες αλλά και προειδοποίηση σε «σκληρούς»

Η Επιτροπή που θα συναντηθεί με τον κ. Μητσοτάκη θα αποτελείται από 30 άτομα, 25 εκπροσώπους και πέντε παρατηρητές, όπως αποφάσισαν σήμερα οι αγρότες στη διάρκεια της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που έγινε στον Παλαμά Καρδίτσας. Η ημερομηνία της συνάντησης, όπως τονίστηκε, θα ανακοινωθεί άμεσα αλλά πιο πιθανή ημέρα θεωρείται η ερχόμενη Παρασκευή, όπως μετέδωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star h ανταποκρίτρια στη Θεσσαλία Δήμητρα Τζιότζιου     

Αγρότες από το Μαξίμου: Το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης

Τα μπλόκα πάντως, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έγιναν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, θα παραμείνουν με τα τρακτέρ στην άκρη των δρόμων από αύριο το πρωί, όπως τόνισε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας κ. Κώστας Τζέλλας. 

Από την πλευρά του ο  κ. Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, σε δηλώσεις του καταδίκασε τον βανδαλισμό των τρακτέρ.

«Προδότες»: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη

Υπήρξε διαφωνία για τον αν την ώρα του διαλόγου θα γινόταν συλλαλητήριο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, τελικά όμως συμφώνησαν όλοι ότι αυτό είναι ένα ισχυρό χαρτί που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν αν η συνάντηση καταλήξει σε αδιέξοδο. 
 

