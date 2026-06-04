Με πατερίτσες εμφανίστηκε στο Στούντιο 4 ο Νίκος Μέλλος. Ο ηθοποιός αποκάλυψε στους παρουσιαστές της εκπομπής ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Το Τελευταίο Νησί», με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση στο πόδι.

Ο Νίκος Μέλλος εμφανίστηκε με μπότα στο Στούντιο 4

«Δεν είμαι ο πρώτος που ήρθε με πατερίτσες στην εκπομπή; Ήμασταν στα γυρίσματα της σειράς στα Μέθανα, έχουμε πάει 4-5 φορές και στο γύρισμα ανεβαίνουμε στη μηχανή με την Παναγιώτα και πέφτουμε. Είναι σπάσιμο, έλεγα θα είναι κάνα μήνας νάρθηκα. Εν τέλει είμαι τρεις μήνες μετά είμαι εδώ με την… μπότα. Έχω κανει μια πολύ μεγάλη εγχείρηση, έχει το πόδι μέσα βίδες, λάμες. Με στήριξαν όλοι πάρα πολύ, ο σκηνοθέτης και οι συντελεστές. Άλλαξαν τον ρόλο, όσον αφορά όμως τις δουλειές που ήταν να έρθουν… δεν με στήριξε κάποιος. Είναι ένα ρίσκο να πάρεις έναν ηθοποιό που δεν περπατάει. Οπότε προς το παρών… Σήμερα νόμιζα ότι θα έρθω εδώ περπατώντας. Χθες μου είπαν ότι θα βγει η μπότα σε έναν μήνα. Θα μάθω να περπατάω ξανά» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Μέλλος μίλησε για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, περιγράφοντας πώς κατάφερε να φτάσει στην ίαση. Όπως εξομολογήθηκε, η στήριξη των αγαπημένων του ανθρώπων, αλλά και η δική του ψυχική δύναμη, τον βοήθησαν να παραμείνει αισιόδοξος και να βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

«Είχα μια ενόχληση, είπα να το κοιτάξω, η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ήταν ένας καρκίνος, τον αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά. Πάντα εκτιμούσα την οικογένεια και τους φίλους μου, είμαστε πολύ δεμένοι. Είμαστε και θα είμαστε. Είδα πως είναι να παίρνεις δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους, αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Δεν επέτρεπα να είμαι ευάλωτος, το είχα από μικρός αυτό. Το επέτρεψα, με φρόντισαν πολύ και πραγματικά. Αφέθηκα. Επειδή πολλά χρόνια είμαι άδικος και αυστηρός με τον εαυτό μου, είπα ότι «το έχεις, είσαι δυνατός». Και έγινε αλήθεια, με έπεισα ότι είμαι δυνατός και το πήρα στην πλάκα…», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που πέρασε

«Ήταν όντως όλοι εκεί. Πολύς φόβος, είχαμε χάσει και τη γιαγιά μας από καρκίνο. Φανταζόμουν ότι όταν έρχεται ο καρκίνος, είναι για να χαιρετήσεις. Μπορώ να πω ότι άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τα πράγματα. Είμαι 31 ετών, δεν είμαι τόσο μικρός. Με έκανε να εκτιμήσω τη ζωή. Είπα λίγο να μειώσω το άγχος και να τους γράψω όλους», συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Μέλλος, που γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς», είχε αποκαλύψει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του τον περασμένο Φεβρουάριο, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το νοσοκομείο μαζί με φίλους του, γνωστοποίησε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, τον οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία, στέλνοντας παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους.

«Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα τη μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής. Είχα χάσει τη γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι άδικα), αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία», είχε γράψει χαρακτηριστικά.