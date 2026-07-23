Απίστευτο: Tραυματιοφορέας αρνήθηκε αμαξίδιο σε ηλικιωμένο εν μέσω καυσωνα

«Όπως τον έφερες, έτσι να τον πας στα εξωτερικά ιατρεία»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Ιπποκράτειο της Αθήνας, τραυματιοφορέας αρνήθηκε να δώσει αμαξίδιο σε 87χρονο ηλικιωμένο εν μέσω καύσωνα.
  • Ο γιος του ηλικιωμένου ζήτησε το αμαξίδιο λόγω φόβων για λιποθυμία του πατέρα του.
  • Ο τραυματιοφορέας αντέτεινε ότι ο ηλικιωμένος πρέπει να μεταφερθεί όπως ήρθε, με αγένεια.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε δημόσια συγγνώμη και επιβεβαίωσε το περιστατικό.
  • Δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία, αλλά αν γίνει, θα διαταχθεί ΕΔΕ.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ιπποκράτειο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες, τραυματιοφορέας αρνήθηκε να δώσει αναπηρικό αμαξίδιο για την μεταφορά ηλικιωμένου, εν μέσω καύσωνα.  

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ένας 87χρονος πήγε μαζί με τον γιο του στο Ιπποκράτειο της Αθήνας για εξετάσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο γιος ζήτησε από έναν τραυματιοφορέα ένα καροτσάκι προκειμένου να μεταφέρει τον πατέρα του στα εξωτερικά ιατρεία, σε απόσταση 100 μέτρων. Κι αυτό γιατί  φοβόταν μήπως ο πατέρας του, που ήταν ήδη ταλαιπωρημένος, λιποθυμήσει λόγω του καύσωνα.  

Απίστευτο: Tραυματιοφορέας αρνήθηκε αμαξίδιο σε ηλικιωμένο εν μέσω καυσωνα

Όμως ο τραυματιοφορέας όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν και αγενής, λέγοντας μεταξύ άλλων στον γιο του: «Όπως τον έφερες σε αυτό το κτίριο, έτσι να τον πας και στα εξωτερικά ιατρεία» και «Αν λιποθυμήσει, θα τον μαζέψω εγώ…!». 

Το περιστατικό εξόργισε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το απαράδεκτο περιστατικό, τονίζοντας πως το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή, να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ο υπουργός  επαλήθευσε τις πληροφορίες για το περιστατικό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία και ξεκαθάρισε πως αν γίνει καταγγελία θα διατάξει  αμέσως ΕΔΕ. 

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