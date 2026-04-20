Αργοστόλι: Kαι ανήλικο κορίτσι στην «παρέα» των συλληφθέντων

Πανελλήνια αίσθηση προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση-θρίλερ της 19χρονης Μυρτoύς στην Κεφαλονιά. Στο κάδρο των αρχών φαίνεται να μπαίνουν κι αλλά πρόσωπα εκτός απο τον 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα, ενώ συγκλονίζει η αποκάλυψη πως στο διπλανό δωμάτιο της Μυρτούς, βρισκόταν τις δραματικές ώρες ένα ανήλικο κορίτσι παρέα με έναν από τους συλληφθέντες.

Το Airbnb στο Αργοστόλι, όπου η άτυχη Μυρτώ πέρασε τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, «σκανάρεται» από τις αρχές. Στο μικροσκόπιο, πέρα από τα βίντεο όπου οι κατηγορούμενοι φέρονται έντρομοι να μεταφέρουν σαν αντικείμενο τη λιπόθυμη κοπέλα, βρίσκονται κυρίως δύο δωμάτια και πέντε άτομα. Τέσσερις άντρες και, ένα ανήλικο κορίτσι που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τη Μυρτώ.

«Στο δωμάτιο 11, δίπλα στο 10, εκεί που έγιναν όλα, φαίνεται ότι έμενε μια ανήλικη, την οποία είχε επισκεφθεί ο Αλβανός υπήκοος, σύμφωνα με την κατάθεσή του» ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

«Ήταν μια επώνυμη μαζί με τον Αλβανό. Ο πατέρας της είναι προνομιούχος της Κεφαλονιάς. Είναι ανήλικη» δηλώνει από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δικηγόρος του 23χρονου κατηγορούμενου.

«Έστελναν στον 66χρονο ό,τι γινόταν στο δωμάτιο»

Στο δωμάτιο 10, το οποίο νοίκιασε η Μυρτώ, οι βασικοί «πρωταγωνιστές» είναι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας που έφερε τα ναρκωτικά στον χώρο, ο 23χρονος φίλος της, που τον είχε γνωρίσει πριν 1,5 μήνα σε έναν γάμο, αλλά και ο 66χρονος από την Πρέβεζα, που σύμφωνα με τις καταθέσεις, συνομιλούσε μαζί της στο κινητό και της έβαλε μέσω Iris 220 ευρώ.

«Αυτός ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Μέσω του… (εντολέα μου) γνωρίστηκε η Μυρτώ… και από ό,τι μου είπε ο… (εντολέας μου), είχαν κανονίσει να πάνε και διακοπές. Στέλνανε όλες τις φάσεις που γίνονταν μέσα στο δωμάτιο σε αυτόν» αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα κινητά και τα ηλεκτρονικά ίχνη των εμπλεκομένων

Υπολογιστές, βίντεο από την επίμαχη περιοχή και κινητά γίνονται «φύλλο και φτερό» από τις αρχές. Είχε άραγε ενσυναίσθηση το άτυχο κορίτσι για όσα διαδραματίζονταν; Σε τι κατάσταση έβλεπε ο 66χρονος την 19χρονη; Κάλεσε η Μυρτώ τον 66χρονο ή κάποιος άλλος χρησιμοποίησε το τηλέφωνό της;

«Το κορίτσι μας δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες. Αποκλείεται το κορίτσι, με τη βούλησή του, να βρισκόταν στο δωμάτιο και να έκανε οτιδήποτε» σημειώνει ο κ. Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς.

Προφίλ σε site συνοδών διατηρούσε ο 23χρονος

Μιλώντας για την υπόθεση, ο αστυνομικός συντάκτης του Star, Αλέξανδρος Γύγος, ανέφερε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων πως τα ηλεκτρονικά ίχνη των εμπλεκομένων όπως και τα κινητά, «σκανάρονται» εξονυχιστικά.

Παράλληλα, ένα στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές, έχει να κάνει με τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς, που είναι ένας απο τους τρεις συλληφθέντες που έχει προφυλακιστεί. Φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία, να διατηρεί επί χρόνια προφίλ σε site συνοδών, με φωτογραφίες, το τηλέφωνο του, αλλά και ψευδώνυμο. Εμφανίζεται ως αλλοδαπός. Ερώτημα είναι αν το γνώριζε αυτό η Μυρτώ μέσα στον 1,5 μήνα γνωριμίας τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 23χρονος της είχε εμφανιστεί ως άστεγος.