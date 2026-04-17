Aργοστόλι: «Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά» - Τι υποστήριξαν οι 3 κατηγορούμενοι

Τη στιγμή που η οικογένεια και οι φίλοι της Μυρτώς την αποχαιρετούσαν, στα δικαστήρια Αργοστολίου απολογούνταν οι τρεις κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζοντας ένα βαρύ κατηγορητήριο.

Από τις 10 το πρωί έως και λίγο πριν τις 7 το απόγευμα οι τρεις κατηγορούμενοι έδιναν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιων της ανακρίτριας. Πρώτος απολογήθηκε ο πρώην αρσιβαρίστας ο οποίος έχει πλούσιο ποινικό μητρώο και για επιθέσεις με ξυλοδαρμούς και με ναρκωτικά. Παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που αγόρασε τα ναρκωτικά.

«Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου. Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα τον φίλο μου τον Αλβανό που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο με τον αριθμό 11 με μία κοπέλα. Παράλληλα ειδοποίησα το ΕΚΑΒ», φέρεται να είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star.

Αργοστόλι: «Κατεβάσαμε τη Μυρτώ κάτω για να την παραλάβουν οι διασώστες»

Δεύτερος μπήκε ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς, με τον οποίο πήγε στο Airbnb τη μοιραία εκείνη νύχτα. Είναι αυτός που καθάρισε το δωμάτιο όταν πια είχαν μεταφέρει σε άθλια κατάσταση τη Μυρτώ οι φίλοι του και την είχαν αφήσει αβοήθητη στο πεζοδρόμιο.

Προσπάθησε στην απολογία του να ελαφρύνει την θέση του. Iσχυρίστηκε ότι στο δωμάτιο ήταν οι τρεις τους και ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών. Είπε πως αυτός κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως κατέβασαν τη Μυρτώ κάτω στον δρόμο για να την παραλάβουν οι διασώστες.. Είπε, επίσης, πως είπαν ψέματα στο ΕΚΑΒ ότι δε γνωρίζουν τη Μυρτώ γιατί φοβήθηκε.

Ωστόσο φαίνεται πως δεν ανέφερε ποτέ τις βιντεοκλήσεις που με δική του παρότρυνση έκανε η Μυρτώ με 66χρονο από την Πρέβεζα, λίγα λεπτά μάλιστα πριν μείνει αναίσθητη.

Τελευταίος στην ανακρίτρια μπήκε ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος υποστήριξε ότι τη μοιραία νύχτα βρισκόταν τυχαία στο ίδιο ξενοδοχείο, στο διπλανό δωμάτιο. Ανέφερε πως άκουσε φωνές από το δωμάτιο 10 και πως μετά από λίγο ο 26χρονος του χτύπησε την πόρτα και του ζήτησε βοήθεια για να μεταφέρουν τη Μυρτώ κάτω.

Αργοστόλι: Τα κρίσιμα 28 λεπτά που έμεινε αβοήθητη η Μυρτώ

Σημείο κλειδί στην υπόθεση, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, είναι ένα χρονικό διάστημα 28 ολόκληρων λεπτών που φαίνεται ότι η Μυρτώ δεν είχε τις αισθήσεις της και έμεινε χωρίς ιατρική βοήθεια.

Στις 4:02 τα ξημερώματα ο 66χρονος μάρτυρας λέει ότι η 19χρονη ήταν καλά στη βιντεοκλήση που έκαναν.

Στις 4:20, 18 λεπτά μετά, ο 26χρονος χτύπησε την πόρτα του φίλου του στο διπλανό δωμάτιο για βοήθεια

Επομένως η Μυρτώ μέσα σε αυτά τα λεπτά έχασε τις αισθήσεις της και κανείς δε διευκρινίζει το ακριβές χρονικό σημείο.

Μεσολάβησαν άλλα 11 λεπτά και στις 4:31, οι κάμερες κατέγραψαν τον 26χρονο να μεταφέρει αναίσθητη τη Μυρτώ.

Η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή και σε έρευνα και μετά τις απολογίες των τριών κατηγορούμενων.

