Νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο συζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Το ρεπορτάζ για την υπόθεση είναι του Αλέξανδρου Γύγου.

Ο σύζυγος της είχε δημιουργήσει ακόμη και ψεύτικο προφίλ στο Instagram με το ψευδώνυμο «thana_tos8511». Το δημιούργησε για να την παρακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το καταλαβαίνει η ίδια. Ακόμα και το ψευδώνυμο, όμως, που χρησιμοποιούσε προκαλεί εντύπωση.

Ο δικηγόρος του ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο γιατί -όπως ανέφερε- τα στοιχεία της δικογραφίας που του είχαν δοθεί ήταν ελλειπή.

Τώρα πάει να αλλάξει τα λεγόμενα του για τη δολοφονία – παίζει ουσιαστικά με τις λέξεις… «δεν ήμουν σε άμυνα, αλλά εκείνη μου επιτέθηκε πρώτη» φαίνεται να ισχυρίζεται. Προσπαθεί να βρει τρόπο να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Οι 45 μαχαιριές «μιλάνε» από μόνες τους.



