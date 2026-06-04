Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Την «παρακολουθούσε» μέχρι και στα social media

Προκλητικοί οι ισχυρισμοί του συζυγοκτόνου

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο σύζυγος της θύματος στην Καλαμάτα πήρε νέα προθεσμία για απολογία το Σάββατο.
  • Δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Instagram για να παρακολουθεί τη σύζυγό του.
  • Ο δικηγόρος του ισχυρίζεται ότι τα στοιχεία της δικογραφίας ήταν ελλειπή.
  • Ο κατηγορούμενος αλλάζει την εκδοχή του, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του τον επιτέθηκε πρώτη.
  • Η δολοφονία περιλαμβάνει 45 μαχαιριές, που αποδεικνύουν τη βαρβαρότητα της πράξης.

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο συζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Το ρεπορτάζ για την υπόθεση είναι του Αλέξανδρου Γύγου. 

Καλαμάτα: Είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ για να ξεκινήσει μια νέα ζωή

Ο σύζυγος της είχε δημιουργήσει ακόμη και ψεύτικο προφίλ στο Instagram με το ψευδώνυμο «thana_tos8511»

Ο σύζυγος της είχε δημιουργήσει ακόμη και ψεύτικο προφίλ στο Instagram με το ψευδώνυμο «thana_tos8511». Το δημιούργησε για να την παρακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να το καταλαβαίνει η ίδια. Ακόμα και το ψευδώνυμο, όμως, που χρησιμοποιούσε προκαλεί εντύπωση.

Ο δικηγόρος του ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο γιατί -όπως ανέφερε- τα στοιχεία της δικογραφίας που του είχαν δοθεί ήταν ελλειπή.

Καλαμάτα: «Έτρωγε ξύλο, σαν να παίρνει χάπι κάθε μέρα, κι όταν ήταν έγκυος»

Ο δικηγόρος του ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο γιατί -όπως ανέφερε- τα στοιχεία της δικογραφίας που του είχαν δοθεί ήταν ελλειπή.

Τώρα πάει να αλλάξει τα λεγόμενα του για τη δολοφονία – παίζει ουσιαστικά με τις λέξεις… «δεν ήμουν σε άμυνα, αλλά εκείνη μου επιτέθηκε πρώτη» φαίνεται να ισχυρίζεται. Προσπαθεί να βρει τρόπο να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Οι 45 μαχαιριές «μιλάνε» από μόνες τους. 


 

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