Ψεύτικα προφίλ στα social media είχε φτιάξει η 39χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα και μέσα από αυτά προσπαθούσε να οργανώσει τις λεπτομέρειες για τη νέα της ζωή, μακριά από τον κακοποιητικό σύζυγό της.

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 41χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τον τελευταίο καιρό, η Βασιλική αναζητούσε απεγνωσμένα δουλειά για να μπορέσει να φύγει και να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια τα παιδιά της.

Μέσω του ψεύτικου προφίλ που είχε φτιάξει στο Facebook είχε απαντήσει σε ανάρτηση κυρίας που αναζητούσε κάποιον για καθαριότητα του σπιτιού της ότι ενδιαφέρεται για τη δουλειά.

Βοήθεια για να βρει δουλειά είχε ζητήσει με γραπτό μήνυμα και από τη μητέρα μιας συμμαθήτριας της κόρης της, με την οποία έκαναν παρέα.

Αστυνομικοί χαρακτηρίζουν τον 41χρονος αμετανόητο και κυνικό

«Μου είχε γράψει σε μήνυμα ότι ήταν αρκετά απελπισμένη, έψαχνε για δουλειά απεγνωσμένα, και ότι είχε ρωτήσει τους πάντες. Μου ζητούσε αν μάθαινα κάτι να τη βοηθήσω, όσον αφορά στο θέμα της δουλειάς», είπε.

Η ίδια γυναίκα αποκάλυψε ότι η μεγαλύτερη κόρη της 39χρονης πολλές φορές ήταν στεναχωρημένη στο σχολείο κι έλεγε πως οι γονείς της τσακωνόντουσαν.

Η 39χρονη είχε φτιάξει ψεύτικο προφίλ για να οργανώσει τη νέα της ζωή μακριά από τον σύζυγό της

«Πριν από δύο εβδομάδες περίπου, μου είπε η κόρη μου ότι της είχε πει το κοριτσάκι ότι ήταν στεναχωρημένο γιατί όλη νύχτα τσακωνόντουσαν οι γονείς της και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Της είπε επίσης ότι αποφάσισαν να χωρίσουν και ότι εκείνο δεν ήξερε με ποιον θα μείνει», είπε η γυναίκα.

Τον τελευταίο καιρό μάλιστα, σύμφωνα με γείτονες και φίλους της Βασιλικής οι καβγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν εντονότεροι.

Λίγες μέρες πριν από την άγρια δολοφονία, και συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη και το Σάββατο, ακούστηκαν και πάλι φωνές και οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία. Το περιπολικό πήγε, αλλά όταν έφτασε οι φωνές είχαν σταματήσει και οι γείτονες δεν μπορούσαν να υποδείξουν από πού ακούγονταν.

Ο 41χρονος ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του και είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει κρυφά στο αυτοκίνητο GPS tracker, για να ξέρει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται η 39χρονη. Η ίδια αναρωτιόταν πολλές φορές πώς γνώριζε κάθε φορά πού βρισκόταν και εμφανιζόταν μπροστά της.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι η 39χρονη έψαχνε απεγνωσμένα για δουλειά

Κατά τις έρευνες στο λογιστικό του γραφείο επίσης η αστυνομία εντόπισε κρυμμένο μέσα σε κούτα με κόλλες Α4 έναν σκληρό δίσκο, ο οποίος περιείχε ηχογραφημένες συνομιλίες του θύματος.

Πολλές είναι επίσης οι μαρτυρίες ότι κλείδωνε την 39χρονη στο σπίτι, ότι δεν την άφηνε να κάνει πράγματα που της άρεσαν, ότι τη χτυπούσε και την απειλούσε.

Ο 41χρονος πήρε σήμερα νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, καθώς ο δικηγόρος του επικαλέστηκε ότι τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του για να συντάξει το απολογητικό υπόμνημα ήταν ελλιπή.

Η κόρη της 39χρονης έλεγε στο σχολείο ότι οι γονείς της τσακωνόντουσαν πολύ

Όπως είπε, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αρχίζει τώρα σιγά σιγά να συνειδητοποιεί τι έχει κάνει, ωστόσο επιμένει στον ισχυρισμό ότι ξύπνησε και βρήκε την 39χρονη από πάνω του με ένα μαχαίρι.

Πάντως, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, οι αστυνομικοί τον χαρακτηρίζουν «αμετανόητο» και «κυνικό».