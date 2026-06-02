Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Με απίστευτη αγριότητα δολοφόνησε τη σύζυγό του ο 41χρονος στην Καλαμάτα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπουλου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο ιατροδικαστής εντόπισε στη σορό της 39χρονης Βάσως 40 ισχυρά χτυπήματα από μαχαίρι σε πνεύμονα, πλάτη, θώρακα, αλλά και το πρόσωπο και συγκεκριμένα στο πηγούνι. Οι θανατηφόρες μαχαιριές ήταν αυτές που τρύπησαν τον αριστερό πνεύμονα.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τα χτυπήματα έγιναν με μεγάλη ταχύτητα, μέσα σε 1-2 λεπτά, κάτι που δείχνει ότι ο δράστης ήταν σε κατάσταση αμόκ. Επίσης, η άτυχη μητέρα δύο ανήλικων κοριτσιών έφερε και πολλά αμυντικά χτυπήματα, εύρημα που αποδεικνύει ότι μάταια προσπαθούσε να αμυνθεί.

Ο 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με 40 μαχαιριές

Ακόμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν τρεις ισχυρές δαγκωνιές στο αριστερό της χέρι, οι οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δράστη, προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να την... αφοπλίσει. Πάντως, πρόκειται για ένα εύρημα που παρουσιάζει ενδιαφέρον και αναμένεται να αξιολογηθεί δικαστικά

Καλαμάτα: «Ίσως ήθελε να με ξεφορτωθεί επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση»

Ο 41χρονος καθ'όμολογίαν συζυγοκτόνος υποστήριξε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που προσπάθησε να τον σκοτώσει και το απέδωσε στο ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

«Δεν ξέρω γιατί ήρθε από πάνω μου με το μαχαίρι. Εγώ είχα υπόνοια ότι είχε σχέση με άλλον άντρα. Μήπως ήθελε να με ξεφορτωθεί για να πάει να ζήσει μαζί του; Μήπως γι' αυτό ήρθε από πάνω μου με το μαχαίρι; Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ο 41χρονος, σύμφωνα με την εκπομπή.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση