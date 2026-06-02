Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση

Η 39χρονη Βάσω είχε τραύματα σε πνεύμονα, πλάτη και πρόσωπο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 16:01 Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο
02.06.26 , 15:58 Παυλίνα Βουλγαράκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της- «Σε ευχαριστώ φως μου»
02.06.26 , 15:54 Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα
02.06.26 , 15:45 Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους ακόμη κλάδους επεκτείνεται
02.06.26 , 15:37 Κρήτη: Τι Λέει Ο Πατέρας Της ΑμΕΑ Για Την Εξέταση DNA
02.06.26 , 15:25 Στη Φυλακή Περιφερειακός Διευθυντής Για Βιασμό Εκπαιδευτικού
02.06.26 , 15:14 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δείτε τη σύντροφο του γνωστού stand-up comedian
02.06.26 , 15:12 Με απουσίες και φήμες αρχίζουν οι τελικοί του Πρωταθλήματος Μπάσκετ
02.06.26 , 15:10 Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
02.06.26 , 15:00 Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
02.06.26 , 14:51 Geely: Στην Ευρώπη με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες
02.06.26 , 14:43 Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση
02.06.26 , 14:39 «ΕΛΠΙΔΑ»: Το Riviera Shopping for a Good Cause έρχεται στις 10 Ιουνίου!
02.06.26 , 14:38 Πέτρος Ιακωβίδης - Μορφούλα Ιακωβίδου: Δείτε την κούκλα μητέρα τους!
02.06.26 , 14:33 Πάτρα: Σημείο καρμανιόλα το σημείο που σκοτώθηκαν πατέρας και γιος
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση
Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Καλαμάτα: Εξετάζεται αν «νάρκωσε» τα παιδιά του πριν σκοτώσει τη σύζυγό του
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με απίστευτη αγριότητα δολοφόνησε τη σύζυγό του ο 41χρονος στην Καλαμάτα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Καλαμάτα: «Υποπτευόμουν ότι είχε άλλον. Μπορεί να ήθελε να με ξεφορτωθεί»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπουλου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο ιατροδικαστής εντόπισε στη σορό της 39χρονης Βάσως 40 ισχυρά χτυπήματα από μαχαίρι σε πνεύμονα, πλάτη, θώρακα, αλλά και το πρόσωπο και συγκεκριμένα στο πηγούνι. Οι θανατηφόρες μαχαιριές ήταν αυτές που τρύπησαν τον αριστερό πνεύμονα.

Καλαμάτα: Εξετάζεται αν «νάρκωσε» τα παιδιά του πριν σκοτώσει τη σύζυγό του

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τα χτυπήματα έγιναν με μεγάλη ταχύτητα, μέσα σε 1-2 λεπτά, κάτι που δείχνει ότι ο δράστης ήταν σε κατάσταση αμόκ. Επίσης, η άτυχη μητέρα δύο ανήλικων κοριτσιών έφερε και πολλά αμυντικά χτυπήματα, εύρημα που αποδεικνύει ότι μάταια προσπαθούσε να αμυνθεί. 

Καλαμάτα: Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο της 39χρονης

Ο 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με 40 μαχαιριές

Ακόμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν τρεις ισχυρές δαγκωνιές στο αριστερό της χέρι, οι οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δράστη, προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να την... αφοπλίσει. Πάντως, πρόκειται για ένα εύρημα που παρουσιάζει ενδιαφέρον και αναμένεται να αξιολογηθεί δικαστικά 

Καλαμάτα: «Ίσως ήθελε να με ξεφορτωθεί επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση»

Ο 41χρονος καθ'όμολογίαν συζυγοκτόνος υποστήριξε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που προσπάθησε να τον σκοτώσει και το απέδωσε στο ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. 

«Δεν ξέρω γιατί ήρθε από πάνω μου με το μαχαίρι. Εγώ είχα υπόνοια ότι είχε σχέση με άλλον άντρα. Μήπως ήθελε να με ξεφορτωθεί για να πάει να ζήσει μαζί του; Μήπως γι' αυτό ήρθε από πάνω μου με το μαχαίρι; Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ο 41χρονος, σύμφωνα με την εκπομπή.

Γυναικοκτονία Καλαμάτα - Ο 41χρονος δράστης

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top