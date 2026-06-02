Η Χρύσα Ιακωβίδου μαζί με την κόρη της, Μορφούλα Ιακωβίδου, βρέθηκαν πρόσφατα στο νυχτερινό κέντρο Fantasia, θέλοντας να απολαύσουν από κοντά μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά με πρωταγωνιστή τον γιο και αδελφό τους, Πέτρο Ιακωβίδη, ο οποίος εμφανίζεται αυτη τη σεζόν μαζί με τη Ρία Ελληνίδου.

Η κυρία Χρύσα, δε μένει μόνιμα στην Αθήνα, όμως ταξιδεύει συχνά για να βρίσκεται πλάι στα παιδιά της και να τα καμαρώνει από κοντά στις επαγγελματικές τους στιγμές. Αυτή τη φορά, όπως και σε προηγούμενες εμφανίσεις, έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι είναι εντυπωσιακή και μοιάζει πολύ και στον Πέτρο και στη Μορφούλα!

Η Χρύσα Ιακωβίδου διασκέδασε και πόζαρε μαζί με την κόρη της, τραβώντας τα βλέμματα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν, ο Πέτρος Ιακωβίδης, πιστός στο οικογενειακό του δέσιμο, ανέβασε στη σκηνή την αδελφή του, Μορφούλα, για να τραγουδήσουν μαζί, σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και θετική ενέργεια, όπως συνηθίζει να κάνει όταν βρίσκεται η οικογένειά του στο κοινό.

Η Μορφούλα Ιακωβίδου, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο star.gr, είχε αναφερθεί στην οικογένειά της και στη δυνατή τους σχέση. Μεταξύ άλλων, είχε σχολιάσει και το viral βίντεο στο TikTok με τον πατέρα τους, ο οποίος αστειευόμενος παραπονιέται πως ο Πέτρος αφιερώνει τραγούδια μόνο στη μητέρα τους.

«Το βίντεο έγινε στην πλάκα. Η μαμά είναι πιο κοινωνική και πιο συχνά στην Αθήνα. Ο μπαμπάς δεν έρχεται εύκολα, όσες φορές κι αν τον φωνάξουμε», είχε πει γελώντας, δίνοντας μια πιο ανθρώπινη και χιουμοριστική πλευρά της οικογένειας.