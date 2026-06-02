Τεράστιο το ενδιαφέρον, εντός και εκτός παρκέ για τους Τελικούς της Basket League

Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν για την Euroleague, το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ επικεντρώνεται στους Τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος, οι οποίοι ξεκινούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 21:00.

Ο Ολυμπιακός, θριαμβευτής στο Final Four της Αθήνας, είχε τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια της σεζόν, και έφτασε στους Τελικούς αποκλείοντας τον Κολοσσό Ρόδου και την ΑΕΚ. Οι ερυθρόλευκοι θα έχουν μάλιστα το πλεονέκτημα της έδρας έναντι του αντιπάλου τους.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός είναι «πληγωμένο θηρίο» αφού δεν κατάφερε να διεκδικήσει τα ευρωπαϊκά πρωτεία, σε μία διοργάνωση που διοργανώθηκε στην έδρα τους, και αποτελούσε τον μεγάλο στόχο για ολόκληρο τον οργανισμό. Οι πράσινοι έφτασαν ως εδώ, αποκλείοντας την Μύκονο και τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν θα έχει στη διάθεση της, τουλάχιστον στον πρώτο αγώνα του ΣΕΦ, τον Τάϊλερ Ντόρσεϊ, καθώς ο διεθνής Έλληνας άσος τραυμτίστηκε στους ημιτελικούς με την ΑΕΚ.

Στον Παναθηναϊκό, υπάρχει έντονη φημολογία για το θέμα του προπονητή, καθώς ο Εργκίν Αταμάν πολύ δύσκολα θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν. Διακαής πόθος των διοικούντων την πράσινη ΚΑΕ, είναι ένας παλιός γνωστός. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για τον οποίο δημοσιεύματα από την Σερβία, λένε ότι έχει δεχτεί μυθική πρόταση συνεργασίας από τον Παναθηναϊκό.

Και όλα αυτά, με φόντο μια σειρά Τελικών, η οποία αναμένεται συναρπαστική. Και - ας ελπίσουμε - όχι επεισοδιακή, όπως συμβαίνει κατά κόρο σε αυτές τις περιπτώσεις.