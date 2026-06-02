Η Έλενα Τσαγκρινού επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή κι αν ισχύει ότι είναι ζευγάρι με τον παρουσιαστή και ραδιοφωνικό παραγωγό, εκείνη απάντησε:

«Ο Λάμπρος δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα». Όσο για το αν είναι ερωτευμένη, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη και αποκαλυπτική. «Το τραγούδι μου “Καίγομαι” νομίζω τα λέει όλα, γι' αυτό που περιγράφεις», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησε πριν από περίπου 15 μέρες, όταν σε κάποια instastories η τραγουδίστρια και ο παρουσιαστής του ΟΡΕΝ εμφανίστηκαν μαζί, να παρακολουθούν τη Eurovision. Ήταν στο σπίτι του Δημήτρη Ουγγαρέζου, με τον ίδιο να σχολιάζει στην εκπομπή Buongiorno λίγες μέρες αργότερα, ότι «είδε κι αυτός ο καναπές ένα φιλί επιτέλους».

Επίσης, ανήμερα της γιορτής της, η Έλενα Τσαγκρινού είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με την ίδια να κρατά μια τεράστια ανθοδέσμη με κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Στο Post της είχε κάνει tag τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για τον γιο της, Ηρακλή. «Με αναζητάει για να μου δώσει τα φιλάκια. Μόνο αυτό το πράγμα μπορεί να σε κάνει να λιώσεις. Είμαι μια μανούλα μόνη μου, με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, και τον περιμένω πώς και πώς να έρθει από τον μπαμπά του και να μου δώσει αυτά τα φιλάκια, τα ρουφηχτά», εξομολογήθηκε.

DJ Stephan & Έλενα Τσαγκρινού με τον γιο τους, Ηρακλή, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Έλενα Τσαγκρινού έφερε στον κόσμο τον γιο της με τον DJ Stephan, τον Αύγουστο του 2024.

Τον Ιανουάριο του 2026, η ίδια γνωστοποίησε τον χωρισμό τους, μετά από περίπου 4 χρόνια κοινής ζωής.