Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε ξανά το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου στο θέμα υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ, λέγοντας μέσα από το Πρωινό ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ παραμένει στο Ασκληπιείο Βούλας και πως η εικόνα του έχει βελτιωθεί.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η εκπομπή είχε παρουσιάσει από την Παρασκευή το θέμα της εισαγωγής του στο νοσοκομείο, σημειώνοντας πως υπήρχε ατονία και ότι έγιναν εξετάσεις. Όπως είπε, όταν έγινε γνωστή η είδηση, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ενοχλήθηκε και υποστήριξε ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο για check up.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι, κατά την εκτίμησή του, μια απλή προγραμματισμένη εξέταση δε δικαιολογεί παραμονή πέντε ημερών στο νοσοκομείο. Τόνισε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή η εκπομπή είχε μεταφέρει πως δεν υπήρχε κίνδυνος, αλλά ότι ο Παπαμιχαήλ ήταν καταβεβλημένος και χρειαζόταν φροντίδα για να βελτιωθούν οι δείκτες του.

Η εικόνα από το Ασκληπιείο Βούλας

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο όπου ο πρώτος του ξάδερφος, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, είναι διοικητής. Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι μίλησε μαζί του και του μετέφερε ότι η πορεία της υγείας του πηγαίνει προς το καλύτερο, αν και οι δείκτες δεν έχουν επιστρέψει εκεί που πρέπει.

Μάλιστα, ενδέχεται να επιστρέψει στο σπίτι του μέσα στην εβδομάδα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη σχέση των ξαδέρφων, λέγοντας ότι ένα πρόβλημα υγείας τους έφερε κοντά, ενώ υπενθύμισε πως στο παρελθόν υπήρχε κόντρα για τα πνευματικά δικαιώματα του έργου που άφησε πίσω της η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Μετά τα δημοσιεύματα για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε ανάρτηση στο Facebook και υποστήριξε ότι βρίσκεται εκεί για τις ετήσιες εξετάσεις του. Ξεκαθάρισε ότι κάθε διαφορετική αναφορά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σε ανάρτησή του έγραψε: «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Σύμφωνα με την εκπομπή το Πρωινό, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ επισκέφθηκαν ο Μάκης Δελαπόρτας και η Άννα Φόνσου.