Γιάννης Παπαμιχαήλ: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία του

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη για 5η ημέρα στο Ασκληπιείο Βούλας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 14:01 Νέα μέτρα τον Ιούνιο: Έρχονται επιδόματα και επιδοτήσεις
02.06.26 , 14:00 The art of bath: Διώξε την κούραση της ημέρας με ένα χαλαρωτικό μπάνιο
02.06.26 , 13:54 Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ: Ο εντυπωσιακός στολισμός του γάμου
02.06.26 , 13:53 Πανεύκολη συνταγή για κατσικάκι που «λιώνει» στο στόμα
02.06.26 , 13:44 MasterChef 2026: «Καλώς ήρθατε στο τελευταίο συμβούλιο για φέτος!»
02.06.26 , 13:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία του
02.06.26 , 12:56 Έκτακτη Συνάντηση Υπουργών Υγείας για την επιδημία του Έμπολα
02.06.26 , 12:52 Αστυπάλαια: Καλοκαιρινές διακοπές στην «πεταλούδα του Αιγαίου»
02.06.26 , 12:48 Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
02.06.26 , 12:47 Άση Μπήλιου: Η σημαντική πλανητική αλλαγή την 1η εβδομάδα του Ιουνίου
02.06.26 , 12:31 Release Athens 2016-2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα
02.06.26 , 12:13 MOTOR OIL: Αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT A.E
02.06.26 , 12:11 Φωτιά τώρα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο
02.06.26 , 12:04 Φτιάξε τυρόπιτα με λαχανικά αντί για φύλλο, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
02.06.26 , 12:00 Summer skirt: 5 τρόποι που οι Γαλλίδες φορούν τη φούστα
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Φουλ ερωτευμένοι στο Λος Άντζελες!
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Αμαλία Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο της Μπαλατσινού στο pre-wedding party
Βασίλισσα Ελισάβετ: Το σάντουιτς που έτρωγε κάθε πρωί για... 91 χρόνια!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παραμένει στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, με βελτιωμένη εικόνα υγείας.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι η παραμονή του στο νοσοκομείο δεν δικαιολογείται από απλή προγραμματισμένη εξέταση.
  • Ο Παπαμιχαήλ δήλωσε ότι νοσηλεύεται για ετήσιες εξετάσεις και ότι οι φήμες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
  • Η υγεία του βελτιώνεται και ενδέχεται να επιστρέψει στο σπίτι του μέσα στην εβδομάδα.
  • Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δέχθηκε επισκέψεις από φίλους του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε ξανά το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου στο θέμα υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ, λέγοντας μέσα από το Πρωινό ότι ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ παραμένει στο Ασκληπιείο Βούλας και πως η εικόνα του έχει βελτιωθεί.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η εκπομπή είχε παρουσιάσει από την Παρασκευή το θέμα της εισαγωγής του στο νοσοκομείο, σημειώνοντας πως υπήρχε ατονία και ότι έγιναν εξετάσεις. Όπως είπε, όταν έγινε γνωστή η είδηση, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ενοχλήθηκε και υποστήριξε ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο για check up.

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία του

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε ότι, κατά την εκτίμησή του, μια απλή προγραμματισμένη εξέταση δε δικαιολογεί παραμονή πέντε ημερών στο νοσοκομείο. Τόνισε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή η εκπομπή είχε μεταφέρει πως δεν υπήρχε κίνδυνος, αλλά ότι ο Παπαμιχαήλ ήταν καταβεβλημένος και χρειαζόταν φροντίδα για να βελτιωθούν οι δείκτες του.

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία του

Η εικόνα από το Ασκληπιείο Βούλας

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο όπου ο πρώτος του ξάδερφος, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, είναι διοικητής. Ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι μίλησε μαζί του και του μετέφερε ότι η πορεία της υγείας του πηγαίνει προς το καλύτερο, αν και οι δείκτες δεν έχουν επιστρέψει εκεί που πρέπει.

Μάλιστα, ενδέχεται να επιστρέψει στο σπίτι του μέσα στην εβδομάδα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στη σχέση των ξαδέρφων, λέγοντας ότι ένα πρόβλημα υγείας τους έφερε κοντά, ενώ υπενθύμισε πως στο παρελθόν υπήρχε κόντρα για τα πνευματικά δικαιώματα του έργου που άφησε πίσω της η Αλίκη Βουγιουκλάκη. 

Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Μετά τα δημοσιεύματα για την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε ανάρτηση στο Facebook και υποστήριξε ότι βρίσκεται εκεί για τις ετήσιες εξετάσεις του. Ξεκαθάρισε ότι κάθε διαφορετική αναφορά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σε ανάρτησή του έγραψε: «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Σύμφωνα με την εκπομπή το Πρωινό, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ επισκέφθηκαν ο Μάκης Δελαπόρτας και η Άννα Φόνσου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top